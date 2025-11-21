¡Ô¤¹¤¹¤Þ¤ß¤ì¤ÎÇ¤â¡ÕÂçÊ¬Âçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤Ç·üÇ°¤µ¤ì¤ë¥Ú¥Ã¥È¤Î°ÂÈÝ¡Ä24»þ´ÖÂÎÀ©¤Î¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥·¥§¥ë¥¿¡¼¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡Ö»Ù±ç¾õ¶·¡×
11·î18Æü¤ÎÍ¼Êý¤Ë¡¢ÂçÊ¬»Ôº´²ì´Ø¤Î½»ÂðÌ©½¸ÃÏ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¡£½»Âð¤ä¶õ¤²È¤Ê¤É¤ª¤è¤½170Åï¤¬±ä¾Æ¤·¡¢Ìó130À¤ÂÓ¤¬ÈïºÒ¤¹¤ë¿¼¹ï¤Ê»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»Ô¾ÃËÉ¶É¤Ï20Æü¤Ë¡¢¾ÆÂ»¤·¤¿½»ÂðÃÏ¤ò´Þ¤àº´²ì´ØÈ¾Åç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²Ð¤¬¤Û¤Ü¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤¿¡ÖÄÃ°µ¾õÂÖ¡×¤ÈÈ¯É½¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤Þ¤ÀÄÃ²Ð¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï·üÌ¿¤Ê¾Ã²Ð³èÆ°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÈïºÒ¤·¤¿¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤À¡£TBS¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÈòÆñ½ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ÔÌ±¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Ï21Æü¤Î¸áÁ°7»þ»þÅÀ¤Ç73À¤ÂÓ113¿Í¤¬¿È¤ò´ó¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÁÊ¤¨¤ë¿Í¤â½Ð»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤Þ¤¿ÈïºÒÄ¾¸å¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÈòÆñ½ê¤Ç¤Ï¥Ú¥Ã¥È¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤â¤¢¤Ã¤¿¡£X¤Ç¤â¡Ôº£²ó¤ÎÂçÊ¬¤Îº´²ì´Ø¤Î²ÐºÒ¤Ç¤â¥ï¥ó¤Á¤ã¤óÅù¥Ú¥Ã¥ÈÃ£¤¬Ìµ»ö¤«¤É¤¦¤«¤¬¤º¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Õ¡Ô°¦¸¤Ž¤°¦Ç¥Ú¥Ã¥ÈÃ£¤¬Ìµ»ö¤ËÈòÆñ¤Ç¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡Õ¤È¡¢¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢ÂçÊ¬»ÔÆâ¤Î¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥·¥§¥ë¥¿¡¼¤â¤¤¤ÁÁá¤¯»Ù±ç³èÆ°¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
ÂçÊ¬»Ô¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥·¥§¥ë¥¿¡¼¡ÖRIRIMAM¤Î¼ù¡×¡ÊÂçÊ¬»Ô»ÖÀ¸ÌÚ2319-1¡Ë¤Ï19Æü¤«¤é¥Ú¥Ã¥ÈÆ±È¼¤ÎÈïºÒ¼Ô¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤ò³«»Ï¤·¡¢SNS¤òÄÌ¤¸¤ÆÆ±¥·¥§¥ë¥¿¡¼¤ÎÍøÍÑ¤ä»Ù±çÊª»ñ¤Î´óÉÕ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ»ï¤¬21ÆüÀµ¸á¤´¤í¤Ë¼èºà¤ò¿½¤·¹þ¤à¤È¡¢¥Á¡¼¥Õ¤¬¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö¡×Æâ¤Ï¥Á¡¼¥Õ¡Ë¡£
24»þ´ÖÂÎÀ©¤Ç²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤ëÆ±¥·¥§¥ë¥¿¡¼¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¤ËÇ7É¤¤¬ÈòÆñ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é¸¤1É¤¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¹¬¤¤²ÐºÒ¤Ç¥±¥¬¤òÉé¤Ã¤¿¥Ú¥Ã¥È¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Á¡¼¥Õ¤Ï¡Ö±ì¤Î¤Ë¤ª¤¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¹¤¹¤Þ¤ß¤ì¤ÇËÜÍè¤Î¿§¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÇ¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤â¤È¤«¤é´ãµå¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢¥±¥¢¤¬É¬Í×¤ÊÇ¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¸¤¤â±ì¤òµÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÉÂ±¡¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂçÊ¬¸©½Ã°å»Õ²ñ¤Ï20Æü¤Ë¡¢ÂçÊ¬»Ô¡¢ÊÌÉÜ»Ô¡¢±±µÏ»Ô¡¢ÄÅµ×¸«»Ô¡¢º´Çì»Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢²ÐºÒ¤ÇÉé½ý¤·¤¿¸¤¤ª¤è¤ÓÇ¤Î±þµÞ½èÃÖ¤òÌµÎÁ¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÉÂ±¡¤Þ¤Ç¤ÎÁ÷·Þ¤È¤¤¤Ã¤¿¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥Ú¥Ã¥È¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¤Ê¤É¡¢¤É¤ó¤Êº³ºÙ¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¿´ÇÛ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Î»ô¤¤¼ç¤À¤È¤¤¤¦¡£Æ±¥·¥§¥ë¥¿¡¼¤Ç¤ÏÌµ½þ¤Ç¥Ú¥Ã¥ÈÆ±È¼¤ÎÈòÆñ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸½ÃÊ³¬¤Ç¤Ï»ô¤¤¼ç¤¬¥Ú¥Ã¥È¤òÍÂ¤±¤ë¤«¤¿¤Á¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¤¹¤Ç¤Ë²¿·ï¤«¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³§¤µ¤ó±óÎ¸¤ò¤·¤Æ¼ÖÃæÇñ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£²È¤¬Á´¾Æ¤·¤Æ¿ÆÀÌ¤¬¶á¤¯¤Ë¤¤¤Ê¤¤Êý¤â¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼ÖÃæÇñ¤âÄ¹°ú¤±¤Ð¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥¯¥é¥¹¾É¸õ·²¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÊÀ³²¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¤Î¤Ç¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡£7É¤¤ÎÇ¤Î»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤âÂ¾¤ÎÇ¤ÎÊÝ¸î¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¤Ï¤Þ¤ÀµÙ¤à»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÈïºÒ¤·¤¿Êý¡¹¤¬¤Þ¤À¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤é¤ì¤ë´Ä¶¤Ë¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥·¥§¥ë¥¿¡¼¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤¬¤Þ¤À¿»Æ©¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢SNS¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤À¤Âå¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤ÃÏ°è¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸ý¥³¥ß¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢»ä¤¿¤Á¤â¸½ÃÏ¤Î¶á¤¯¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ªÀ¼¤¬¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡×
Æ±¥·¥§¥ë¥¿¡¼¤Ï2³¬·ú¤Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´°Á´¤Ë»ÅÀÚ¤ê¤Î¤¢¤ë¸Ä¼¼¤Ï1³¬¤È2³¬¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ7Éô²°¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ÎÂ¾¤Ë20¾ö¤Û¤É¤ÎÂç¹´Ö¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÈòÆñ¤µ¤ì¤Æ¤³¤é¤ì¤¿Êý¡¹¤Î°Õ¸«¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ä¤Ä¡¢²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òÀ°¤¨¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¿ô¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇÂç¤Ç8¡Á9²ÈÂ²¤¯¤é¤¤¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¶õ¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦»Ù±çÊª»ñ¤Ï½½Ê¬¤Ë³ÎÊÝ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¸½ºß¤Ï¼õÉÕ¤ò°ìÃ¶¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥Á¡¼¥Õ¤Ï¡Ö¥Í¥Ã¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÏ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤ä¡¢ÂçÊ¬¸©Æâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ê¡²¬¸©¤Ê¤É¤«¤é¤â¤ª¼Ö¤ÇÆÏ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢Æ±¥·¥§¥ë¥¿¡¼¤Ç²á¤´¤¹¥Ú¥Ã¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿ôÂ¿¤¯¤¤¤ëÃÏ°èÇ¤ä¡¢Â¾¤ÎÈòÆñ½ê¤Ë¤¤¤ë¥Ú¥Ã¥È¤¿¤Á¤ËÇÛ¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÎÌ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¡ÖÈïºÒ¼Ô¤ÎÊý¡¹¤ä»ä¤¿¤Á¤â¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÈòÆñÀ¸³è¤¬Ä¹°ú¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢²þ¤á¤Æ»Ù±çÊª»ñ¤Î´óÉÕ¤ò¤ª´ê¤¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤¤¤¡¢ºÆ¤Ó»Ù±çÊª»ñ¤Î´óÉÕ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
ºÇ¸å¤Ë¥Á¡¼¥Õ¤Ï¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂç¹¥¤¤Êº´²ì´Ø¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¿ô½µ´Ö¤ä¿ô¥«·î¤Ê¤É¤ÎÃ»¤¤´ü´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä¹´üÅª¤Ë²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÂçÀÚ¤Ê²ÈÂ²¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤ë¥Ú¥Ã¥È¤¿¤Á¤â°Â¿´¤·¤Æ²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢µÞÌ³¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£