お笑いタレントの今田耕司（59）が21日、TBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜前8・30）に生出演。かつての出演番組内のライバル関係について語った。

この日のゲストは俳優の中山秀征。ほぼ同年代だという2人に番組パーソナリティーの同局・良原安美アナが「なんか、バチバチだったって」と話を振ると、今田は「バチバチどころじゃないですよ。中山くんって呼んでたんですから、距離取って」、中山は「俺だってこうちゃんって呼んでたからね。今ちゃんじゃないの」と明かした。

2人はかつてフジテレビの深夜のバラエティー番組「殿様のフェロモン」で共にMCを務めていたとし、中山は「いろんなチームが寄せ集めっぽかったんだけど」、今田は「テレビ局もその時はバチバチやった。同じ局内なのに。ダウンタウンさん、ウンナン班とか、とんねるず班とか」「のちに『めちゃイケ』を作るんですけど、『めちゃイケ』メンバーも」などと「3つのグループがバッチバチだったの」とライバル関係であったと語った。

続けて「かわいそうなのは、そのグループに巻き込まれた常盤貴子ちゃん。もう半年で逃げるように辞めていきました。3カ月、1クールやったかな」と共にMCを務めていた常盤貴子について冗談めかしてぶっちゃけた。

それでも「面白かったのよ。バチバチが、いいように転がっていたし、俺とヒデちゃんもバチバチやったけど、番組としては凄い面白かった」と懐かしんだ。