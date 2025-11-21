プロ野球・巨人の長嶋茂雄終身名誉監督のお別れの会が21日、東京ドームで行われ、出席した広島OBの山本浩二氏と阪神OBの掛布雅之氏が、長嶋氏への思いを語りました。

山本氏はまず、お別れの会に出席し「改めて。こんな、みなさんにね、愛された人はいないでしょう」と驚きを語りました。

その長嶋氏が多くの人に与えた影響力の大きさを実感すると「あれだけのパフォーマンスをされて、あれだけのプレーをされて、ファンのことを思って。全て準備もされていたという、これはすごいことですね。本当にびっくりします。我々は、憧れの人でしたから。非常に、一緒にプレーできて幸せでした」と自身に与えた影響の大きさについても明かしました。

その現役時代は、山本氏にとって長嶋氏は巨人という最大のライバル球団の中心選手でもありました。それでも敵味方という状況を超越した特別な存在であったことを認め「同じ右打者としても、なんと言いますか、模範にさせてもらいました。追い付かないんですが、でも、バッティングフォームから、すごく憧れでしたね。かなりまねたつもりですが、そう簡単にはいかなかった」と語りました。

また阪神OBの掛布氏も同じように長嶋氏については憧れを抱いていたと言います。

「長嶋さんがいなければ、たぶん野球やっていなかったと思いますので。王さんも言ってましたけど、打つ、守る、走る、あの躍動感に憧れて野球をやりましたので。その長嶋さんと1年間だけ現役がかぶっているっていうのが僕の宝物ですし、調子が悪い時に電話がかかってきまして、『バットを振ってみろ』と。で、僕が1回真剣に振ったんですよね。その音を聞いて電話越しに、『それでいいんだ、それで打てるから心配するな』って背中を押されたのが忘れられません。感謝しかないです」

プレーのすごさだけでなく、チームの垣根を越えて親身に接する長嶋氏の人柄は、本来ならライバルであるチームの選手をもとりこにさせたことがわかります。さらに掛布氏は「未だに信じられませんし、甲子園球場の阪神ファンの方からも長嶋さんが引退されるときにスタンディングオベーションで『長嶋ありがとう』と甲子園球場のスタンドが涙した、その引退した1年は忘れられないです。敵味方を超越した形で長嶋さんは野球やられてたんだろうなと。自分はああいう選手にはなれないですけど、少しでも近づけたらいいなと思いながら野球をやらせていただきました」と長嶋氏へ思いをはせました。