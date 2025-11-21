「芸能人の指先」安めぐみ、親子ショット公開も“指先”に注目集まる「美しい」「ホントに清楚でお似合い」
タレントの安めぐみさんは11月20日、自身のInstagramを更新。秋らしいネイルや娘とのツーショットなど、プライベートショットを公開し、ファンの注目を集めています。
【写真】安めぐみの注目のプライベートショット
この投稿にファンからは、「お母さんして手が荒れるだろうけどさすが芸能人の指先 綺麗だね」「ネイルお似合いです 手も美しい」「めぇさんのネイル、ホントに清楚でお似合いです いつも落ち着いた色彩がホント素敵」「めぐみさんめちゃくちゃかわいい」「めーちゃんいつも変わらずとってもとっても可愛いです」と、絶賛の声が集まりました。
(文:勝野 里砂)
きれいなネイル安さんは「今日も寒いですね 最近の色々 ネイル、深みのあるカラーにしてもらいました」とつづり、4枚の写真を掲載。1枚目には、深みのあるピンクのネイルが写っています。大人っぽさがありながら、かわいらしさも兼ね備えた色です。また、2枚目には楽しそうに笑顔で写る娘とのツーショットも。
井上和香さんとお出掛け15日に更新したInstagramでも、プライベートショットを公開していた安さん。タレントの井上和香さんと食事に出かけたことを報告し、「お互い写真を撮りあってみました」という写真を披露しました。どちらも、リラックスした表情を浮かべており、気心知れた仲であることがうかがえます。
