バドミントン・シングルス女子で現在、世界ランク１位の韓国代表アン・セヨン選手（２３）が１９日、現地の人気トーク番組「ユ・クイズ ＯＮ ＴＨＥ ＢＬＯＣＫ」にゲスト出演し、自然体な姿を披露した。

今年だけでも、１０億ウォン（約１億円）相当の賞金を稼いでいるアン選手は、どんなことにお金を使うのかとＭＣから聞かれ「先輩たちとご飯に行く時に支払うこともあるし、恩師たちにたくさんプレゼントを贈り、後輩たちにはおやつをよく買ってあげている」「弟を飾るのが楽しくて、頭からつま先まで着飾らせてあげた。人にプレゼントすることに、喜びを感じるタイプ」と語った。

個人的な買い物については「特にほしいものはなくて、最近はお財布を買い替えたくらい」と、質素な生活を維持していると伝えた。

またアン選手は「人間関係でストレスを感じる」と述べ、「個人競技の選手なので、一人で行動することには慣れている。逆に他の人に話しかける時、相手の時間を奪っているのではないかと考えすぎてしまう」「得意なのはバドミントンだけ」と素直な気持ちを告白していた。

アン選手は今年１３個の国際大会に出場し、優勝９回、勝率９４％という好成績を記録した。