¡Ö¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¹ñºÝ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²èº×¡×¤¬¡¢£±£±·î£²£±Æü¤«¤é¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¥Ó¥ë¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

£²£°£²£µÇ¯¤Ï£¹£¹¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤«¤éÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î£·£´ºîÉÊ¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£

³«²ñ¼°¤Ç¤Ï¡¢ÀéºÐ»Ô¤Î¶õ¹Á³«¹Á£±£°£°Ç¯¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢Æ»Æâºß½»¤Î±ÇÁü¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦ÂçÅç·ÄÂÀÏº¤µ¤ó´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¡¢»ÔÌ±¤¬»²²Ã¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±ÇÁü¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

±ÇÁü¤Î°ìÉô¤È¤Ê¤ë¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¸¶²è¤ò»ÔÌ±¤¬À©ºî¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

±Ç²èº×¤Ç¤Ï¡¢£²£°£²£µÇ¯¤ÏÃ»ÊÔ¡¦Ä¹ÊÔ¤Ê¤É£³¤Ä¤ÎÉôÌç¤¢¤ï¤»¤Æ£¹£¹¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤«¤éÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î£·£´ºîÉÊ¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£

¡Ö¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¹ñºÝ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²èº×¡×¤Ï£±£±·î£²£µÆü¤Þ¤Ç¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¥Ó¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£