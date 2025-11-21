＝LOVE大谷映美里、美脚透ける黒タイツ×ショーパン姿に熱視線「小顔際立ってる」「小悪魔すぎ」
【モデルプレス＝2025/11/21】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEの大谷映美里が11月20日、自身のInstagramを更新。すらりと伸びる脚が印象的なスタイルを披露し、ファンの注目を集めている。
【写真】指原プロデュース27歳美女「小顔際立ってる」大胆透け黒タイツ姿
大谷は「好きって言ってね〜」とコメントし、淡いパープルのトップスに黒のショートパンツを合わせたコーディネートを投稿。タイツとシューズも黒でまとめ、落ち着いた色合いの中に脚線美が際立つスタイルを披露した。
この投稿には「脚が綺麗すぎる」「スタイル良すぎて見惚れる」「小顔際立ってる」「品のある佇まいが素敵」「小悪魔すぎ」「何気ない瞬間も全部可愛い」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】指原プロデュース27歳美女「小顔際立ってる」大胆透け黒タイツ姿
◆大谷映美里、美脚際立つ冬コーデ披露
大谷は「好きって言ってね〜」とコメントし、淡いパープルのトップスに黒のショートパンツを合わせたコーディネートを投稿。タイツとシューズも黒でまとめ、落ち着いた色合いの中に脚線美が際立つスタイルを披露した。
◆大谷映美里の投稿に反響
この投稿には「脚が綺麗すぎる」「スタイル良すぎて見惚れる」「小顔際立ってる」「品のある佇まいが素敵」「小悪魔すぎ」「何気ない瞬間も全部可愛い」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】