「100％笑ってしまう」イラつくママを笑わせる5歳児に3万いいね！「笑う」「レベル高すぎて尊敬」【ママリ】

下の子の癇癪にイラつく母→5歳児が出す“落ち着かせる音”に3万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

日没(@nichibotsu63)さんの投稿です。3歳ごろの子どもは、癇癪(かんしゃく)がピークに達する時期と言われているそうです。思い通りにいかないと泣き叫ぶ、暴れるなど、お母さんも困り果ててしまうでしょう。





癇癪(かんしゃく)が発動した際に、イライラが限界を迎えないように、日没さんはある方法で怒りを抑えました。

3歳児の癇癪にイライラしてしまう時、コラーッて言う前に「今おかーさんイライラしてる😠やめてって言ったこと何度もされて怒ってるよ😠」と感情を表明するようにしたら5歳児が駆けつけて「気持ちを落ち着かせる音を聞いて！」と耳元で口笛（吹けてない）を吹いてくれるようになり、100%笑ってしまう

「お母さんは今イライラしてるよ」「とっても怒ってる」と、冷静になって子どもに伝える日没さんはすてきですね。今の気持ちを爆発させるのではなく、「私はこんな風に思っているよ」ということを素直に伝えています。そんな母のイライラモードを察知した5歳児さんが、まさかの口笛の音を耳元で聞かせてくれるという神対応を見せてくれました。



この投稿には「かわいすぎるw」「5歳児の平和的介入、レベル高すぎて尊敬です」といったリプライがついていました。子どものユーモアと優しい気持ちに感動した投稿でした。

娘が食べたい『とけてるからあげ』ってなに！？難問すぎた【謎解き】1万いいね

🐻こびとやさん🐻東5リ27(@kobitodoll)さんが投稿したあるエピソード。「わが子との会話はなぞなぞのようだ」と感じることはありませんか？覚えている単語がまだ少ない子どもは、知っているものだけでなんとか伝えようとしますよね。



投稿者さんは、わが子の食べたいというリクエストのものが、あまりにも「なぞなぞ」だったので、ヘルプを求めて投稿をしました。

娘の食べたがっている「とけてるからあげ、ごはんにのせてたべる、ようちえんでたべた、にんじんがはいってる、ちゃいろ」とやらがわからない

照り焼きとは違うのか…？

娘も何とか伝えようと頑張っているようですが、なかなかの難問。母親と言えども、頭を抱えてしまいそうです。まだ知っている単語が少ないと、知っている情報だけで伝えようとするから、このような「なぞなぞ」ができあがるのでしょう。かわいいなぞなぞには、お手上げです。



この投稿に「ミートボール？」「チキン南蛮？」など、一緒に考えてくれるリプライが寄せられました。そして、🐻こびとやさん🐻東5リ27さんは、その後のわが子とのやりとりでたどり着いた正解を、リプライにて投稿しました。

正解が！！！！わかりましたあああああああああ！！！



【カレー】でした！！！！！！

カレーって単語知ってたのに！知ってたのになぜ！？！？！？



私「これも違うかぁ…カレーじゃないよねぇ…」

娘「かれーだよ？（きょとん）」

私「エッッ溶けてる唐揚げって…カレー？」

娘「かれーだよ？」

なんと正解はカレー！「茶色」という言葉がなかなか出てこず、茶色のイメージだった「唐揚げ」を言葉にしていたそうです。これは難問でしたね！



リプライ欄の推理もさまざまで面白く、オチまでほっこりする楽しい投稿でした。

「おかーさん、起きた？」シンママがつづる子の優しさに6万いいね

おたま🎀☺️3y シンママ(@Otama_Wako)さんの投稿です。毎日育児をしていて「なんでこんなに頑張っているのだろう」と思う日もあるでしょう。どうしようもなく疲れて、逃げ出したくなることも、あるかもしれません。



だけど、ママが日々ものすごく頑張っていることを、わが子はきちんとわかっています。この投稿を見て、ぜひ元気をもらってください。

目が覚めたら枕元にこれがあった



おたま👧「おかーさん、起きた？ごはんどーぞ！｣

なんとかわいらしい朝ごはんでしょう。きっと、日々頑張っているおたま🎀☺️3y シンママさんを見て、元気になってほしいと思ったのですね。お母さんの普段頑張りや、愛情の深さをしっかりと受け取っているのでしょうね。



この投稿に「かわいいし優しい！」「朝から泣いてしまう」などのリプライが寄せられました。朝から、わが子が用意したご飯を食べることができるなんて、とても幸せですよね。

