¡Ú¹â¹»Ìîµå¡Û¥»¥ó¥Ð¥Ä£²£±À¤µªÏÈ¸õÊä¹»Áª½Ð¡¢µÌ¤ËÉ½¾´¡¡¥Á¡¼¥à¤Î¹ç¸ÀÍÕ¤Ï¡Ö»ÔÎ©¥×¥é¥¤¥É¡×
¡¡Íè½Õ¤ÎÂè£¹£¸²óÁªÈ´¹â¹»ÌîµåÂç²ñ¤Î¡Ö£²£±À¤µªÏÈ¡×¿ÀÆàÀî¸©¸õÊä¹»¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿µÌ¡ÊÀîºê»ÔÃæ¸¶¶è¡Ë¤¬£²£±Æü¡¢²£ÉÍ»ÔÆâ¤Ç¸©¹âÌîÏ¢¤Ê¤É¤«¤éÉ½¾´¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡µÌ¤Ï½©¤Î¸©Âç²ñ¤Ç¥·¡¼¥É¹»¤òÅÝ¤·¤ÆÌö¿Ê¤·¡¢¸øÎ©¹»Í£°ì¤Î¥Ù¥¹¥È£¸Æþ¤ê¡£»ÔÎ©¹â¤È¤·¤ÆÆüº¢¤«¤éÌîµå¶µ¼¼¤Ê¤ÉÃÏ°è¸òÎ®¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë»ÑÀª¤Ê¤É¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡À¸ÅÌ¤ÎÂ¿¤¯¤¬ÃÏ¸µ¤ÎÀîºê»ÔÎ©Ãæ³Ø¤«¤é¿Ê³Ø¤·¤Æ¤¯¤ëÆ±¹»¡£¥Á¡¼¥à¤Î¹ç¸ÀÍÕ¤Ï¡Ö»ÔÎ©¥×¥é¥¤¥É¡×¤À¡£¾Þ¾õ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿ÌÚ»û¹¯µ®´ÆÆÄ¡Ê£´£±¡Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ËÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼è¤êÁÈ¤ß»ÑÀª¤Ê¤ÉÉ¾²Á¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤òÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÆü¡¹¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¡¢º£¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÉô°÷¤¿¤Á¤¬ËèÆü½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ëÌîµå¥Î¡¼¥È¤Ë¤Ï¡¢¸õÊä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤È¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦¼«³Ð¤äÀÕÇ¤¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»ÔÎ©¹â½é¤Î¹Ã»Ò±à¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢²Æ¤Ë¾¡¤Æ¤ë¥Á¡¼¥à¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡£²£±À¤µªÏÈ¤Ï³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤«¤é£±¹»¤¬¿äÁ¦¤µ¤ì¡¢¤Þ¤º´ØÅì¡¦Åìµþ¤«¤é£±¹»¤òÁª½Ð¡£ÍèÇ¯£±·î¤ËÁ´¹ñ£¹ÃÏ¶è¤«¤é£²¹»¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¡£º£Ç¯¤ÎÁªÈ´Âç²ñ¤Ë¤Ï¿ÀÆàÀî¤«¤é¸©Î©¤Î²£ÉÍÀ¶ÎÍ¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£