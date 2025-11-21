15ºÐÇòÄ»¶Ìµ¨¡¡£¸ºÐ¤Ç¶¦±é¤·¤¿¥Ù¥Æ¥é¥óÇÐÍ¥¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë´¶Æ°¡Ö¤¢¤Îº¢¤ÏÉÝ¤¤¤â¤ÎÃÎ¤é¤º¤Ç¡Ä¡×
½÷Í¥ÇòÄ»¶Ìµ¨¡Ê15¡Ë¤¬¡¢21ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°11»þ50Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£ÇÐÍ¥±óÆ£·û°ì¡Ê64¡Ë¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´î¤ó¤À¡£
±óÆ£¤È¤Ï8ºÐ¤Î»þ¤Ë±Ç²è¡Ö¥¢¥¦¥È¡õ¥¢¥¦¥È¡×¤Ç¶¦±é¡£MC¤Î¥Ï¥é¥¤¥Áß·ÉôÍ¤¡Ê39¡Ë¤¬¡Ö½éÂÐÌÌ¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¡¢¤³¤ï¤â¤Æ¤È¤¤¤¦¤Í¡Ä¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢ÇòÄ»¤Ï¡Ö¤½¤Î»þ¡¢ËÜÅö¤ËÉÝ¤¤¤â¤ÎÃÎ¤é¤º¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¤â°¤¤°ÕÌ£¤Ç¤â¡£ÉáÄÌ¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡£ÉáÄÌ¤Ë¤¿¤á¸ý¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤¤â¡¢¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
±óÆ£¤«¤éÇòÄ»¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¼«»£¤ê¤ÎÆ°²è¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Î®¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¡Ê»£±ÆÃæ¤Ï¡Ë¤¢¤Ã¤Á¸þ¤¤¤Æ¥Û¥¤¡¢¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í¥²¡¼¥à¤ò¤ä¤Ã¤¿¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ÇÀÜ¿¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢²¶¤¬¥Ý¥ó¥³¥Ä¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢½é¤á¤Î¤¦¤Á·É¸ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤¿¤á¸ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤ª»Ð¤µ¤ó¤¬Äï¤Ë¤·¤ã¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ê¸ýÄ´¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤è¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¼èºà¤Î»þ¤Ë¡¢±óÆ£¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ç¤¹¤«¡¢¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¤é¡ØÍ§¤À¤Á¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤ÆÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤è¤Í¡£¾×·â¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ÎÇòÄ»¤ÎÍÍ»Ò¤âÈäÏª¡£
¤µ¤é¤ËÇòÄ»¤«¤é¤è¤¯¥¢¥á¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÏÃ¤·¡¢¡Ö¥¢¥á¤ò¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢¤Ã¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤³¤«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡£¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¤Û¤«¤Î¿Í¤Ë¤â¥¢¥á¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£²¶¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¶Ìµ¨¤Á¤ã¤ó¤¬µ¤ÉÕ¤¤¤Æ¡¢¤¸¡¼¤Ã¤È²¶¤Î´é¤ò¸«¤Æ¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤è¡¢¥¢¥á¤òÇÛ¤ë¤Î¤Ï¡Ù¤Ã¤Æ¡¢Ìµ¸À¤Ç¤ªÀâ¶µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¾È¤ì¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤éÆ°²è¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿ÇòÄ»¤Ï¡Ö¤¢¤Î¤³¤í¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¤º¤Ã¤È¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤ÊÊý¤Ç¡£Í¥¤·¤¯¤Æ¡¢º£Æü¤â¶ÛÄ¥¤¬¤Û¤°¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸À¤Ã¤¿¡£