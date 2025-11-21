22日に優勝記念パレードを開催

2年ぶりのリーグ制覇を果たした阪神は21日、明日22日に行われる優勝記念パレードの参加メンバーと乗車の振り分けを発表した。参加メンバーの中には、今季限りで現役引退した原口文仁内野手や、オフに日本ハムへのトレードが決まった島本浩也投手の名前もあり、阪神ファンが開催を心待ちにしている。

藤川球児監督やコーチをはじめ、佐藤輝明内野手や大山悠輔内野手、森下翔太外野手や石井大智投手など、今季の躍進を支えた選手が多数参加。国内FA権を行使せずに阪神残留が決まった近本光司外野手もファンの前に姿を見せる予定だ。

今季でチームを抜ける原口や島本も参加メンバーに入っており、22日は盛大なパレードとなりそうだ。球団は3台のバスの振り分けも発表しており、藤川監督、大山、近本などが1号車、佐藤輝や原口は2号車、森下は3号車と“主役”と目される選手がバランスよく配置されているのも虎党の心をくすぐっているようだ。

SNSには「全てのバスにスターがいる」「うまいこと振り分けててどの号車も見たい」「島本も参加というのは嬉しいですね」「原口もいるし盛大にやりましょう！」「最後のタテジマを目に焼き付けよう」「本当にスター選手が増えた」「たのしみ！ 明日早起きしないと」と数多くのコメントが寄せられており、阪神ファンにとって忘れられない1日となりそうだ。（Full-Count編集部）