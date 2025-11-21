三代目 J SOUL BROTHERS岩田剛典（36）が21日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。高校時代のスポーツ歴を明かした。

岩田は慶応義塾高でラクロス部に入部。U19日本代表候補だった。「（U19日本代表の）選考会というか、強化合宿みたいなところに行かせてもらっていました」と話した。

お笑いコンビ、アンジャッシュの児嶋一哉（53）に「なんでラクロスなんですか？」と聞かれ、「中学校の時は空手部とバスケ部を兼部していたんですけど、バスケとかレギュラーを取れなかったんです。それもあって、せっかく部活を頑張るんだったら、レギュラーでしっかり張りたいなと思って」。そして「誰もまで手を付けていないラクロスだったら頑張ったらいけるかも、っていう。スケベ根性で始めた」と笑いながら話した。

MCの神田愛花（45）に「すんごい、モテました？」と聞かれると、「男子校だったので。そんなに交流なかったんですよ」。当時の丸刈りの写真を披露しながら「ご覧の通り、いかつい感じのビジュアルだったので。あんまり話しかけられたことがなかったです。ひげ、はえていますしね」と振り返った。

MCのハライチ澤部佑（39）が「神田さんだったら、声かけてる？」と聞かれた神田は「私は声かけるね」と言い、笑わせた。