巨人からドラフト２位指名を受けた早大・田和廉投手が２１日、都内のホテルで仮契約を行った。「プロ野球選手としての実感も湧いてきました。自分の中でしっかりプロに向けて準備していきたい」と表情を引き締めた。

１８３センチ、８８キロの大型右腕。スリークオーターとサイドの間から、独特の角度で最速１５２キロの直球を投じる。東京六大学では２９試合に登板し、２勝１敗、防御率２・０８の成績を残した。

背番号は「３０」に決まった。巨人の「３０」といえば、同じ東京六大学リーグに所属する法大出身の江川卓氏。「六大（学）で本当に活躍されていた方々という印象を持っています。ＯＢの方とお食事に行った時に『江川さんすごかった』と本当にいろんなＯＢの方がおっしゃっていた」と思い返した。「本当に江川さんという名前はそう簡単にはたぶん超せないと思う」と語りつつ「そういう番号をいただいているので、それに見合った投球をして、江川さんに追いついて追い越していかなければならない」と力強く語った。

また、３０番は東京六大学の監督が背負う番号でもある。もらった瞬間には「（大学の）小宮山監督の後ろ姿というか、３０番という大きな背中が思い浮かんだ」と明かし「ロッテのローテーションを守り抜かれていて、ずっと投げ続けていらっしゃった方なので、本当に目標にする存在。監督さんもメジャーに挑戦したということで、ゆくゆくは自分も結果次第だと思うんですけど、そういう大きな舞台を目指してやっていかないとなと思っています」と意気込んだ。