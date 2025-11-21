里帰り出産中に夫が借金！遊びまくってカードの支払できず…情けない夫にイライラ【ママリ】

【衝撃の裏切り】里帰り出産中に夫が10万円借金発覚！もう信用できない…元銀行員の義父に言いつける？

旦那の友人に10万借金をしていたことについて皆さんはどう思われますか？



1ヶ月前に里帰り出産から帰ってきたのですが、私が里帰り中に旦那が遊びまくってカードの支払いができなくなり旦那の友人に10万借金していました。

問題は、里帰り中お金の管理ができないだろうと思い、生活費はいくらで、家賃はいくらで、お小遣いはこれだけだよと毎月(3ヶ月間)給料日に伝えていたのですが大丈夫だよーと言っていて、帰ってきたら友人にお金を借りていたことです。

嘘をついていたこともショックだし、普通友人にお金を借りたら普通の友人としていられないというか、信用問題に関わるというか…人としてどうなのか疑いが強くなっています。

もうしない、今年中には借りたお金も返すと言っていますが、現在旦那も育休中で生活も貯金を切り崩しています。そんな生活を9月末まで送ります。

里帰り中までは普通に働いていて友人に10万借りる人が、10月頭から職場復帰して今年中に10万も返せるのでしょうか。

また、もうやらないと言っていますがこの言葉本当に信じられません。しかし、どれだけ口で伝えてもその場を切り抜ける言葉を言って逆ギレして部屋に閉じこもられてしまいます。

どうしたら気持ちが切り替わってくれるのでしょうか？お金に対して本当にルーズで、口だけ達者で行動に移さない(副業もするとか言いつつやってない)人にどうやってアプローチしていけばいいのでしょうか…お金を借りる人の神経がわかりません。義父が銀行員だったので相談でもしてみましょうか。とても怖い方です。 出典：

人生のパートナーである夫ですが、時には夫との間にハプニングやトラブルが起きてしまうことも。アプリ「ママリ」でも、夫にまつわる話題がたくさん投稿されています。この記事では、夫に関する投稿エピソードを3選でご紹介します。

出産のためお金の管理を夫に任せていたという投稿者さん。夫はお金の管理ができないとわかっていたからこそ毎月内訳を伝え、夫も「大丈夫」と言っていたのに借金をしていたということで失望も大きかったでしょうね。金銭感覚は人によって違うものだとは思いますが、お金を借りるという発想が出てくることに不安を覚えますし、現在の生活と返済のことを考えると借金が得策だったとはとても思えませんよね。



夫の態度も借金を反省しているようには思えませんし、何を根拠に信じたらいいのかわからなくなってしまいます。とはいえ、子どもが生まれ家族がいるわけですから変わってもらわないといけませんし、このまま無かったことにはできないですよね。

お金の問題についてさまざまな意見が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。その中に「自分でどうにかさせる」という意見がありました。

知り合い（男）が、

奥様の里帰り中に同じことをして40万使ったそうです。

仕事はできるひとなので、普通にどうにかはしていましたが🙄💦



私も昔驚いたんですが、男性同士って万単位のお金の貸し借りをしたり結構するんだな、と驚きました💦もちろんそれが常習犯だと縁切るらしいですが…女友達でお金の貸し借りなんてしないしもしも何かの支払いをしてくれたら心遣いを用意するくらいなので、女からしたら信じられないですよね～。。

ただこれもある意味で男女の違い、とも思います。



一時的にでも家庭のお金からの支払いではなく、自分のしたことだから自分でどうにかしなね。次はないからね🖐️と言い放って自分で処理させます😓 出典：

10万円の借金でも驚きなのに40万使ったというのはすごいですよね…。



投稿者さんとしてはお金をちゃんと返せるのかモヤモヤするでしょうし心配だと思うのですが、まずは夫自身に行動を求め、家族を巻き込むなという強い姿勢でいいのではないでしょうか。



他にも、元旦那がお金にルーズだったという方からはこんな意見がありました。

元旦那がそんな感じでした。

平気で友達にお金借ります。

まずその時同じようにもうしない。すぐに返すと言っていましたがやります。笑

あれから何回やったであろうか。

厳しくすればするほどどんどんお金面のルーズさは悪化していき、おばあちゃんに借りてそれで返してたり私のお金や娘のお年玉まで盗まれたこともありました。ここまでいくのははじめてのママリ🔰さんの旦那さんよりひどいかと思いますがお金を平気で浪費できちゃう人はなかなか治らない気がします。

私の場合義母義父に話しても対応は何もしてくれませんでした。親も親だったので。なので早いこと対応してくださる義父さんであれば相談するのはすごくいいと思います。 出典：

お金を借りることに抵抗がない人は懲りずに何度でも借りてしまうのかもしれませんね。。お金を借りることはおかしいと伝えたうえでも変わらないようであれば義両親に話をするのも一つですよね。味方は1人でも多い方がいいですし、お金は家族の今後に関わる大きな問題ですから1人でモヤモヤせずに相談した方が心強いとも考えられます。



金銭感覚というのはすぐに変わるものではないですから難しい問題です。とはいえ、遊ぶために借金をするというのは明らかにお金の使い方として正しくないですし、それが常習化することだけは避けたいもの。結婚し家族がいるからには、根気強く変化を求めていく必要があるのではないでしょうか。

義母との電話でモゴモゴ…口下手な夫にイラつく妻「もっとうまく喋れないのかな」

旦那さんが口下手な方で腹立つことありますか？



うちはまさにそうで。

私との会話はまぁいいとして、義母との電話で、例えばお正月の帰省について話をしていたとします。



旦那は毎年決まってまとまった休みを取れる仕事なのですが、今年から働き始めた私の仕事は年中無休の飲食のため、なかなかまとまった休みは難しいです。

曜日の関係や、私の仕事の休みの都合でちょっと帰省時期がいつもより遅めになってしまいそうなことを電話で伝えてもらいました。



義母の反応としては、ちょっと遅めだね、まぁいいけどなんで？みたいな感じで。

そこで口下手、というか話すことが面倒な旦那ははっきり私の仕事の都合と言わず。

義母が『〇〇ちゃん（私）の実家の集まりがあるの？』と聞いてきたら、それもある。と答えていて。



…いや、ないんですよ、私の実家の集まり😇

ないというか、私の実家の方は旦那の集まりの方を優先していいからねと言ってくれてるので後から日にちは決まります。 出典：

チャキチャキと会話を進めていくのが苦手だというMさんの夫。義母との会話でも適当な返答をしてしまうため、義母が勝手に話を進めてしまうようです。



こうした会話を聞くたびに、Mさんはモヤモヤしているそう。

旦那が上手く話せずモゴモゴしていると義母の方がこうなの？ああなの？とか聞くじゃないですか。そうすると、『そうそう、そんな感じ』と適当に話を終わらすんです。



なんだか、私が実家の方を優先しているように伝わってしまったんじゃないかと…違うのに😭



なんでちゃんとした理由あるのにうまいこと喋れないのかなとたまに腹が立ちます😭



共感してくださる方いらっしゃいますか？😭 出典：

夫が正しい情報を言わないがゆえに、Mさんに対しても義母から誤解が生じているのではないか…と心配してしまうMさん。



口下手であまり言葉を選んで伝えない夫の会話のせいで、Mさんはイライラしてしまうこともあるようです。こうしたMさんの気持ちに、ママリユーザーからはどんな声が集まったのでしょうか。

分かる！うちは反対で…などいろいろな声が集まりました

夫が口下手で困ることがあるというMさん。Mさんの悩みに、ママリユーザーからは共感や別視点からの言葉など、いろいろな声が集まりました。

うちの旦那もです。

はっきり自分の意見言わないし、こー言え！って言ってるのに言わないしめっちゃイライラします。

結婚前それで義父母と揉めて、こっちがうつ病になりました😅

でも、もうここまでそーやって育ってきた性格だし変わらないんだろうなと思ってます。 出典：

わかりすぎます‼️

必ず問題がおきます…義母と夫が喋ると、、、

義母も息子だし育ててきたんだから性格を理解してるかと思いきや、していないのか旦那の話をうのみにするし…

夫を介さず、最近は私が義母に大事な話はしています😂

その方がうまくいくので💦

言葉が足りない、想像力が足りない、相手が何を言って欲しくて何を求めているかわからないんです。夫はのほほんとしていて、あまりイライラもせず、日々特別求めることもしないです。きっと、自分も何言われてもさほど気にならないから、自分が発する言葉も選ばないで喋るんだと思います😂 出典：

Mさんと同じように、夫が口下手でイライラする気持ちが分かる、という意見です。ただ、誤解を生じさせたくない大事なことは直接義母に伝えるようにした、という声も。



確かに、夫に話してもらって誤解が生じるくらいであれば、自分で直接話した方が合理的かもしれませんね。

うちは逆にペラペラおしゃべりで話しすぎるのでそれもそれでなんでも筒抜けで嫌ですよ😂

会ったときや、連絡入れて仕事の都合で行けなくてごめんなさいとあえて訂正するのもいいと思います😊誤解されてるかもって思う時は、実家のほうも行きたいけどまだ行けてないんですよね～とかあえて自分から話題出して言い直したりしちゃいます😳 出典：

こちらはMさんとは反対に、夫がとてもよくしゃべる人というユーザーからの声です。夫がよく話すとそれはそれで、いろいろな情報が筒抜け…という悩みもあるんですね。



またこちらの方は、誤解されてそうな内容については、会った時に直接訂正するといい、という有益なアドバイスも寄せてくれていました。このアドバイスのように、直接会った時に話せばニュアンスも伝わりますし、誤解されていることもすっきりクリアになるかもしれませんね。



話下手なのも、逆におしゃべりなのも一長一短なのかも。家族でそれぞれの「短」の部分をお互いにカバーし合えるといいですね。

【衝撃暴露】「頭おかしいんじゃねえの」夫が妻に暴言、昼食が「チャーハンだけ」で激怒され納得できない！

お昼ご飯がチャーハンだけってだめでしょうか…？

今日旦那に怒られました。

子供たちがチャーハンがいいと言ったので

チャーハンを作って出したのですが、旦那は昼ご飯チャーハンだけとかありえない。さっき病院いったなら（午前中は子供の病院に行っていました）ラーメンくらい買ってこいよ、頭おかしいんじゃねえの。と怒られました、、

チャーハンだけってそんなにダメなのでしょうか？

みなさんはチャーハンの時、ほかにもなにか（ラーメンなど）出していますか？



私はイライラしたので、文句いうなら朝からずっとスマホいじって座ってるだけなんだから自分で昼ご飯作ったり買い物行ってきたら？と言ってしまったのですが

「車はお前が使ってたし、昼ご飯家になにもないんだから帰りに買い物してくるだろ普通は。チャーハンだけでいいかとはならないだろ。お前の考え方は普通じゃない、おかしすぎる。誰に聞いてもその考え方おかしいって言うぞ」と

ブチギレられました😂

おかしいと言われると私がおかしいのかな？と思えてきたので質問しました😢

チャーハンだけってそんなにダメですか🤣 出典：

昼食のチャーハンに烈火のごとく怒り出したという夫。チャーハンは立派なランチという考え方もあると思いますし、頭ごなしに考えを押し付けられても投稿者さんは納得できませんよね。

夫の態度にさまざまな意見が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。



その中に「モラハラだ」というコメントがありました。

いやいや、十分ですよ！！

なんなら冷凍チャーハンの時も、、😂



モラハラですね🥲 出典：

投稿者さんの夫の態度はモラハラだという意見も。足りなければ自分で買ってくることもできるのに、投稿者さんになんでもやらせすぎなようにも見えます。



他にも「うちは絶対に文句言いません」というコメントがありました。

え。うち昨日の夕飯、チャーハンのみでしたよ🤣

誰も文句なんて言いません！旦那はもちろん、社会人の息子が２人いますが、絶対文句言いません！



うちはいつもオカズは一品です！何なら目玉焼きが夕飯とか、レトルトカレーが夕飯、袋ラーメンが夕飯、納豆ご飯などなど、日常茶飯です😅私は専業主婦ですが、文句言われたこと一度もないです！べつに貧乏とかではないです😅



オカズが２品あると、旦那が多いな。って言いますw汁物はたまに作ります。ご飯作ってもらって、文句言われるなんてありえません！感謝しろ！って思いますね😤



旦那さんは一人暮らしの経験ありますか？うちの旦那は一人暮らしがすごく長かったので、家事の大変さ、もちろん料理の大変さもわかってます！そこ、大きいです！ 出典：

食事を準備してくれることへの感謝の気持ちがあれば、文句は出てこないはず。子どもの通院付き添い後にわざわざ料理してくれたということに目を向けてほしいものですよね。



とはいえ、夫の考え方をすぐに変えるのは容易なことではないかも。粘り強く話し合ったり、夫にも料理してみてもらったりすれば、お互いの認識が合ってくるかもしれません。「チャーハンだけはおかしい」という夫の思いはあくまで個人の考えなので、投稿者さんは頑張っていることに自信を持ってほしいですね。

記事作成: kanako_mamari

（配信元: ママリ）