【1/700 ウォーターライン No.209 日本海軍 航空母艦 雲鷹】 予約開始：12月1日 2026年3月 発売予定 価格：2,970円 【1/700 艦船（フルハルモデル） 日本海軍 重巡洋艦 高雄 1944】 予約開始：12月1日 2026年3月 発売予定 価格：3,740円

アオシマは、プラモデル「1/700 ウォーターライン No.209 日本海軍 航空母艦 雲鷹」と「1/700 艦船（フルハルモデル） 日本海軍 重巡洋艦 高雄 1944」をそれぞれ2026年3月に発売する。12月1日より予約を開始する予定で、価格は「雲鷹」が2,970円、「高雄 1944」が3,740円。

本製品は、日本海軍の航空母艦「雲鷹」と重巡洋艦「高雄」を、同社の艦船プラモデルシリーズ「ウォーターライン」と「フルハルモデル」より1/700スケールで商品化したもの。

「1/700 ウォーターライン No.209 日本海軍 航空母艦 雲鷹」は、艤装パーツを新たに考証し、設計。金型にはスライド機構を多数設けることにより、1/700 スケールの緻密さを正確に再現している。

要点を抑えたパーツ構成で、シンプルで組み立て易く、かつ的確に再現することが可能で、25mm三連装機銃など各種艤装を新設計で追加しており、1/700スケールの精密感や緻密さをうまく表現している。

「1/700 艦船（フルハルモデル） 日本海軍 重巡洋艦 高雄 1944」は、艤装パーツを新たに考証し、設計。金型にはスライド機構を多数設けることにより、1/700スケールの緻密さを正確に再現している。

電探や無数の対空機銃を装備し、対空能力を強化した大戦後期の「高雄」を1/700スケールでプラスチックモデルキット化しており、要点を抑えたパーツ構成で、シンプルで組み立て易く、かつ的確に再現できるほか、主砲や機銃などの各種艤装を新設計で追加している。

新金型でリニューアルした艤装パーツ九六式25mm三連装機銃一三号電探新金型でリニューアルした艤装パーツ九六式25mm三連装機銃九六式25mm連装機銃八九式12.7cm連装高角砲二二号電探一三号電探60cm信号探照灯110cm探照灯11m内火ランチ12m内火ランチ12m内火艇9mカッターラジアルダビット呉式二号五型射出機菊花紋章錨（アンカー）零式水上偵察機

※画像は試作品です。実際の商品とは異なる場合がございます。

※この商品はプラモデルキットです。組み立てには別途、工具等が必要です。