難波市長は、先日行った移転後の静岡市役所清水庁舎に関する市民説明会について、津波対策の内容が正確に伝わっていなかったとして、記者向けのレクチャーを行いました。



（静岡市 難波市長）

「地震にもレベル1レベル2、津波にもレベル1レベル2があって、その時にどう対処していくということを（われわれは）細かく考えていますが、一般の市民の人で、そこまで考えていることは考えられない。認識と土俵が違うので、その中で議論しても結局平行線のまま」





21日午前、難波市長は定例会見終了後に、2時間近くに渡って記者への説明の場を設けました。その背景には、2月11日に開いた「清水庁舎の整備方針についての市民説明会」に関する報道で内容が正確に伝えられていなかったことがあります。(静岡市 難波市長）「レベル1は100年から200年に1回くる津波南海トラフとかですね。現庁舎の場合は浸水深はなし。こちらは0.1から0.6メートルということになります。したがって、レベル1の時に、どういう状態が起きるのかというと、ペデストリアンデッキを通っていける状態。防潮堤ができますので、ここで防潮堤があれば浸水はしないと想定されるが、最悪の事態を想定して、浸水するという場合でも浸水深が0.1から0.6メートル程度の浸水深となります」新たな清水庁舎の機能は2階以上に上げるほか、高さ2.5メートルほどの防潮堤を作る予定で、1000年に1度の最悪な事態を想定した場合でも対応可能と説明しました。（静岡市 難波市長）「皆さん、清水庁舎は毎日お使いになるわけです。1000年に1回の時にどうなるかということに対して、対応を優先するのか、毎日の利用を優先するのか、どっちが いいかということですね。全てここで特に問題なく、津波が来ても対処できると考えております」「防潮堤や水門を整備すればほとんど浸水しない」とした発言は、レベル1津波を前提にしたものでしたが、一部報道ではレベル1津波との記述がなく、市民に誤解を与えると市長は危惧しています。そのため、2種類の津波、レベル1とレベル2の違いなどについて説明しました。（静岡市 難波市長）「最重要事項ですが地震･津波ともに大きさと発生頻度に応じてレベル1とレベル2が設定されています。たとえばレベル1津波のときは浸水被害を防ぐという観点で防潮堤で止めるという対策をします。レベル2津波のときは防潮堤が壊れてしまうという条件で、がんばって少しでも浸水被害を抑えるという観点。こういう上のときに避難をどうするか、構造物をつくるときにどう考えたらいいのかを具体的に考えていく必要があります」また、レベル1レベル2の地震の発生頻度の違いについて理解することが重要だと言います。（静岡市 難波市長）「2025年9月に発生確率が修正されました。今まで今後30年間で80％程度と言っていたのが60から90％程度に変更されました。レベル2の自信が60から90％の発生確率で、今後30年間ぐらいで起きるんじゃないかという誤解が結構されています。巨大地震の発生確率は極めて低いんですけど、いつ発生するかは本当に分からない」今まも大学の客員教授を務める難波市長は、専門的知見を生かし、これまでも幾度となく報道記者に向けたレクチャーを実施してきました。1月は、2021年7月に発生した熱海土石流災害の発生原因をテーマに。9月は伊東市のメガソーラー計画の経緯をテーマに臨時の会見を開いていて、記者からは“難波教授”と呼ばれています。21日、定例会見を前倒ししてまで記者へ説明を行ったことについて難波市長は…。（静岡市 難波市長）「報道では、その1000年に1回しか来ないんだからいいだろうみたいな形で報道されたものがあるので、それは見出しだけですけどね。もし全然対処できないなら、やめた方がいいが、それは十分対処できるから、1000年に1回でも大丈夫なんですよと説明会でちゃんと言ってますので、それがうまく伝わってないということになります」“難波教授の津波の講義”。次回は来週11月25日に行われる予定で、清水の中心市街地における津波被害の形態と、その対応について説明する予定です。