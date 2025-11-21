タカノフルーツパーラーから新作♡苺とベリーの冬のコレクション

12月1日よりタカノフルーツパーラーで、冬限定のシーズナルメニュー「苺とベリー」をご提供♡ラズベリーや苺、カシスマスカルポーネクリームなど多彩な素材が重なり合うデザートは、パフェ、ワッフル、グラスデザート、プレートデザート、ドリンクまでどのかたちも華やか。新宿本店や支店7店舗でそれぞれ異なるアレンジを楽しめます♪

新宿本店限定♡トライフルの魅力

新宿本店では「シーズナルトライフル 苺とベリー」（税込\2,090）が登場。

ラズベリーソースやクリーム、ゼリーに苺のシフォン、さらにパイとブリュレを重ね、ベリーの酸味が溶け込む妖艶な味わいに。

コーヒーまたは紅茶付きで、ひとつのグラスに冬の果実の魅力がぎゅっと詰まっています♡

ほっともっと×JO1♡冬の新作「アンガスビーフステーキ重」ビジュアル公開

支店限定♡ケーキ感覚のトライフル

支店7店舗では「シーズナルトライフル 苺とベリー」（税込\2,090）を提供。

トップにはショートケーキクラムと角切りパイ、グラスの中にはベリーのコアントローゼリーやカスタード、カシスマスカルポーネクリームを重ね、ラズベリーティーアガーゼリーで香りを添えています。

コーヒーまたは紅茶付きで、冬のティータイムにぴったりです♪

パフェやワッフルも♡冬の贅沢

苺とベリーのパフェ

新宿本店では「苺とベリーのパフェ」（税込\2,420）や「苺とベリーのワッフル」（税込\2,200）、ドリンクデザート（税込\1,540）、プレートデザート（税込\2,640）など豊富なラインナップ。

支店7店舗でもパフェ（税込\2,200）やワッフル（税込\2,090）などが楽しめます。

冬だけの苺とベリーコレクション♡



タカノフルーツパーラーの冬限定「苺とベリー」コレクションは、ラズベリーや苺、ブリュレ、シフォンなどの異なるパーツを重ね、パフェやワッフル、グラスデザート、プレートデザートまで多彩に楽しめます。

税込\1,430～\2,640まで、コーヒーまたは紅茶付きのメニューもあり、冬のティータイムを華やかに彩る一品です♪