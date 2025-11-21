川床明日香主演映画『うるさいこの音の全部』の追加キャストとして、田中偉登、三浦理奈、清田みくり、中川翼、池田良、河野安郎、織部典成、吉岡そんれい、森脇康貴の9名が発表された。

本作は、ゲームセンターで働く長井朝陽（川床明日香）がペンネーム“早見有日”として小説家デビューし、文学賞受賞をきっかけに周囲の視線や関係性が少しずつ変化していくさまを描く人間ドラマ。現実と創作の境界が揺らぎ、朝陽の内面が音のように騒ぎ出す物語が展開される。

ミサコ（森田想）との出会いによって人生が大きく動き始める成瀬役を田中が担当。また成瀬の友人・近藤役を織部、ミサコの友人グループとしてミリ役を三浦、ウイ役を清田がそれぞれ演じる。

さらに、朝陽が働くゲームセンター「PAL」の面々として、マンベツ役に中川、広報部長役に河野、常連のアドさん役に吉岡、アドさんの息子役に森脇、朝陽に鋭く迫る福本記者役に池田が起用された。

また、舞台『鬼滅の刃』や『ハイキュー!!』シリーズで知られる作曲家・和田俊輔と、ロサンゼルスを拠点に活動し国内外のアーティストと共演してきたyas nakajimaが音楽を担当することも発表された。

現在、本作はMOTION GALLERYにてクラウドファンディングを実施中。開始から1カ月で目標達成目前の状況となっており、オンライン試写会参加権やメイキング映像、キャストのサイン入りグッズなどがリターンとして用意されている。

コメント●田中偉登（成瀬役）加藤監督×村上かのんさんのタッグの新作に参加できることに胸が高鳴りました。脚本を読んだとき、自分の中にも“二人の自分”がいるような感覚を覚え、主人公の心境に強く共感しました。物語を彩る一色として撮影に臨みます。

●三浦理奈（ミリ役）人といるとき、仕事中、家族と過ごすときなど、状況によって変わる“自分”に戸惑うことがあります。台本を読んで、私自身の感覚と重なる部分が多く共感しました。どんな作品になるのか楽しみです。

●清田みくり（ウイ役）ウイは気が強く、芯のあるタイプ。私とは正反対ですが、心の揺れや繊細さも抱えた人物だと感じました。人が何に振り回されながら生きているのか、じっくり向き合って演じたいと思います。

●中川翼（マンベツ役）幼少期、俳優業が知られていく中で周囲の態度の変化に戸惑った経験があります。その記憶とリンクする部分があり、この作品に出会えたことに特別な意味を感じています。身近にいた人物と重なるマンベツを演じるのが楽しみです。

●池田良（福本記者役） 主人公の“本質”に迫る記者を演じましたが、彼女の生き方に共鳴する部分が多くありました。周囲の“うるさい音”は、実は自分の中にある不安や恐れが作り出している──その実感を込めて演じています。

●和田俊輔（音楽プロデュース） 読後、誰かと朝まで語り合いたくなる作品でした。人間の本質に切り込む物語を、加藤監督、村上さん、キャストの皆さんと共に音楽で立ち上げられることに興奮しています。感情が反転するような音の世界を目指しました。

●yas nakajima（音楽）作品の世界を“音”で彩られるよう意識して作曲しました。音と映像が結びつき、一人ひとりの心の奥底へ届くよう願っています。完成が待ちきれません。

