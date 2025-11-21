【ポケモン テーブルゲーム】 12月20日 発売予定 価格：2,750円～

ポケモンは、オフィシャルショップ「ポケモンセンター」にてポケモンのテーブルゲームを12月20日に発売する。また、オンラインストア「ポケモンセンターオンライン」にて12月18日10時より取り扱いを開始する。

本商品はポケモンたちがデザインされたテーブルゲーム。サイコロを振って、ドオーの上にパルデアウパーを乗せて遊ぶ「ウパーが何匹乗るかな？ドオーチャレンジ」や、「木製メタモン14変化！パズル＆バランスゲーム」など屋内や外出先で遊べるラインナップ。

専用バッグ付きの「ねらって！オオタチゲット」は、オオタチ6匹の表情が異なり、モンスターボールを転がして、オオタチをゲットする。

また、「ポケモン トントンバトル！」は、土俵を指でトントン叩いて対決。 組み立てたポケモンのパーツは、アクリルスタンドとして飾ることもできる。

ウパーが何匹乗るかな？ドオーチャレンジ 3,960円

木製メタモン14変化！パズル＆バランスゲーム 2,750円

ポケモン トントンバトル！ 2,750円

ねらって！オオタチゲット 4,950円

(C)2025 Pokémon. (C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。