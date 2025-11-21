¡Øbis¡ÙÄê´ü´©¹Ô¤ò½ªÎ»¤Ø¡¡¥é¥¹¥È¹æÁý´©É½»æ¤Ïº´Æ£¾¡Íø¡¢Ìó5Ç¯¤ÎÏ¢ºÜ¤Ë¤âËë
¡¡2017Ç¯10·î¤ËÉü´©¤·¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡Øbis¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯Åß¹æ¡Ê12·î1ÆüÈ¯Çä¡Ë¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢Äê´ü´©¹Ô¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¥é¥¹¥È¹æÄÌ¾ïÈÇÉ½»æ¤ÏÍ¿ÅÄÍ´´õ¡¢¶âÂ¼Èþ¶ê¡ÊÆü¸þºä46¡Ë¡¢Åû°æ¤¢¤ä¤á¡ÊÇµÌÚºä46¡Ë¡¢Áý´©É½»æ¤Ï¡¢timelesz¡¦º´Æ£¾¡Íø¤¬¾þ¤ë¡£
¡ÚÉ½»æ¥«¥Ã¥È¡ÛÄÌ¾ïÈÇ¤Ï¡Ä¥¬¡¼¥ê¡¼¤ÊÁõ¤¤¤¬¥¥å¡¼¥È¤ÊÍ¿ÅÄÍ´´õ¡¢¶âÂ¼Èþ¶ê¡¢Åû°æ¤¢¤ä¤á
¡¡º´Æ£¤ÏÁÏ´©¹æ¤Ë½Ð±é¤·¡¢2020Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Ï¢ºÜ¡Öbis homme¡×¤Ï¡¢25²ó¤ò¿ô¤¨¤ë¡£Áý´©É½»æ¤Ï¡¢2020Ç¯11·î¹æ¡¢2021Ç¯11·î¹æ¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢3²óÌÜ¤ÎÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡º£¹æ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡ÖEvermore¡Ê±Ê±ó¤Ë¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»×¤¦¤³¤È¤ò»Ï¤á¡¢Æ±»ï¤Î»×¤¤½Ð¤Î¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¤Ê¤É¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â·ÇºÜ¡£Æ±»ï¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢³¨²è¤Î¤è¤¦¤Ë±Ê±ó¤Ëµ²±¤Ø¤È»Ä¤êÂ³¤±¤ë10¥Ú¡¼¥¸ÆÃ½¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£º´Æ£¾¡Íø¡Êtimelesz¡Ë¥³¥á¥ó¥È
Ï¢ºÜ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¿·¤·¤¤°ìÌÌ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸ÀÍÕ¤ÎÉôÊ¬¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤âËè²ó¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡£¥¬¡¼¥ê¡¼¤ÇÃæÀÅª¤Ê¤â¤Î¤«¤é¡¢¾¯¤·¹¶¤á¤¿¤â¤Î¤Þ¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤¢¤Þ¤êÃå¤Ê¤¤¸ÄÀÅª¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤¿¤Î¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥ó¥Ä¤ÏËÜÅö¤Ë¤è¤¯Àü¤¤Þ¤·¤¿¡£Ëè¹æ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤â»Â¿·¤ÇÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÅÔÅÙ¥Æ¡¼¥Þ¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÅú¤¨¤ò½Ð¤·¤ÆÏÃ¤»¤¿¤³¤È¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
