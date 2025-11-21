¥Ó¥Ó¤ëÂçÌÚ¤ÎºÊ¡¦AKINA¡¢¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¥Õ¥¡¥ó¤ÎÄ¹½÷¤ÈÄ»¼èÎ¹¤Ø¡¡À»ÃÏ½ä¤êµÇ°¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂçÎÌÅê¹Æ¡Ö¥³¥Ê¥ó¹¥¤¤ÎÌ¼¤Ï¡¢Âç¶½Ê³¤ÊÎ¹¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¸µFolder¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç²Î¼ê¡¦ÇÐÍ¥¤ÎAKINA¡Ê40¡Ë¤¬¡¢21Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¹¥¤¤ÎÄ¹½÷¡Ê10¡Ë¤òÏ¢¤ì¤ÆÄ»¼è¸©¤ØÎ¹¹Ô¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥³¥Ê¥ó¹¥¤¤ÎÌ¼¤Ï¡¢Âç¶½Ê³¤ÊÎ¹¤Ç¤·¤¿¡×AKINA¤¬¸ø³«¤·¤¿¡ÈÀ»ÃÏ½äÎé¡ÉÄ»¼èÎ¹¤Î»×¤¤½Ð¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡AKINA¤Ï12Æü¤«¤é¡¢Ä¹½÷¡õ¼¡½÷¤È¶¦¤Ë¡¢¿Íµ¤Ì¡²è¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤Îºî¼Ô¡¦ÀÄ»³¹ä¾»»á¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ëÄ»¼è¤Ç¤ÎÀ»ÃÏ½äÎéÎ¹¤ÎÍÍ»Ò¤òÏ¢Æü¥Ö¥í¥°¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä¹½÷¤Î¤¿¤á¤Ë·×²è¤µ¤ì¤¿Î¹¤Ç¤Ï¡¢Ä»¼èº½µÖ¥³¥Ê¥ó¶õ¹Á¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢¥³¥Ê¥ó¤Î¥Þ¥ó¥¬¡¦¥¢¥Ë¥á¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡ØÀÄ»³¹ä¾»¤Õ¤ë¤µ¤È´Û¡Ù¡¢¥³¥Ê¥ó¤Î²È ÊÆ²Ö¾¦Å¹³¹¡¢¥³¥Ê¥ó±Ø¤Ê¤É¡¢ºîÉÊ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò½ä¤ê¡¢µÇ°¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂçÎÌ¤Ë¸ø³«¡£¡Ö¥³¥Ê¥ó¹¥¤¤ÎÌ¼¤Ï¡¢Âç¶½Ê³¤ÊÎ¹¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡19Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖÄ»¼è¤ÇÇã¤Ã¤¿·¤²¼¡£Íú¤«¤»¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡ª¡×¤È¡¢13¥»¥ó¥Á¡Á18¥»¥ó¥Á¥µ¥¤¥º¤ÎÄ»¼è¸ÂÄê¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤Î·¤²¼2ÂÊ¬¤Î¼Ì¿¿¤â¥¢¥Ã¥×¤·¡¢Î¹¤Î»×¤¤½Ð¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡AKINA¤Ï2013Ç¯4·î¡¢¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥Ó¥Ó¤ëÂçÌÚ¡Ê51¡Ë¤È·ëº§¡£15Ç¯8·î¤ËÄ¹½÷¡¢ºòÇ¯11·î¤Ë¼¡½÷¤ÎÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
