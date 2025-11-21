「スタバ×BEAMS」の新コレクションが登場！Championの別注アイテムが21日から発売
スターバックス コーヒー ジャパンとビームスが今年9月からスタートしたライフスタイルプロジェクト「STARBUCKS STAND by BEAMS」（スターバックス スタンド バイ ビームス）から、「Champion」の別注アイテムが、11月21日（金）からスターバックス公式オンラインストアとビームス ライフ 横浜の店頭で発売される。
コーヒーのカルチャーとファッションを融合させた同プロジェクトの新作「EXTRA Collection」（エクストラ コレクション）第1弾として、Championのリバースウィーブスウェットがお目見えする。
「STARBUCKS STAND by BEAMS Champion リバースウィーブスウェット」（2万5300円 サイズ：S / M / L / XL）は、グレーとグリーンの2色展開で、Championを代表するリバースウィーブ製法で作られたスウェットが使用されている。ボディには「STARBUCKS STAND」の文字がデザインされ、右袖にはブランドオリジナルのレザーロゴパッチがついている。
定番商品の「ステンレスTOGOボトル」（5800円 カラー：グリーン / ブラウン）、「6P LOGO キャップ」（6600円 カラー：ブラウン）、「キャンバス LOGO トート」（7700円 カラー：オフホワイト）、「ジャカードスローケット」（1万7600円 カラー：ブラウン）も販売している。
STARBUCKS STAND by BEAMSのEXTRA Collection第1弾「Champion リバースウィーブスウェット」は、11月21日（金）からスターバックス公式オンラインストアとビームス ライフ 横浜の店頭で発売。価格は税込み。