スターバックス コーヒー ジャパンとビームスが今年9月からスタートしたライフスタイルプロジェクト「STARBUCKS STAND by BEAMS」（スターバックス スタンド バイ ビームス）から、「Champion」の別注アイテムが、11月21日（金）からスターバックス公式オンラインストアとビームス ライフ 横浜の店頭で発売される。

『STARBUCKS STAND by BEAMS』から「EXTRA Collection」のChampion別注アイテムが登場

コーヒーのカルチャーとファッションを融合させた同プロジェクトの新作「EXTRA Collection」（エクストラ コレクション）第1弾として、Championのリバースウィーブスウェットがお目見えする。

「STARBUCKS STAND by BEAMS Champion リバースウィーブスウェット」（2万5300円 サイズ：S / M / L / XL）は、グレーとグリーンの2色展開で、Championを代表するリバースウィーブ製法で作られたスウェットが使用されている。ボディには「STARBUCKS STAND」の文字がデザインされ、右袖にはブランドオリジナルのレザーロゴパッチがついている。

『STARBUCKS STAND by BEAMS Champion リバースウィーブスウェット』 （2万5300円 サイズ：S / M / L / XL、カラー：グリーン）

『STARBUCKS STAND by BEAMS Champion リバースウィーブスウェット』 （2万5300円 サイズ：S / M / L / XL、カラー：グレー、グリーン）

定番商品の「ステンレスTOGOボトル」（5800円 カラー：グリーン / ブラウン）、「6P LOGO キャップ」（6600円 カラー：ブラウン）、「キャンバス LOGO トート」（7700円 カラー：オフホワイト）、「ジャカードスローケット」（1万7600円 カラー：ブラウン）も販売している。

『STARBUCKS STAND by BEAMS ステンレスTOGOボトル』（5800円 カラー：グリーン / ブラウン）

『STARBUCKS STAND by BEAMS 6P LOGO キャップ』（6600円 カラー：ブラウン）

『STARBUCKS STAND by BEAMS キャンバス LOGO トート』（7700円 カラー：オフホワイト）

『STARBUCKS STAND by BEAMS ジャカードスローケット』 （1万7600円 カラー：ブラウン）

STARBUCKS STAND by BEAMSのEXTRA Collection第1弾「Champion リバースウィーブスウェット」は、11月21日（金）からスターバックス公式オンラインストアとビームス ライフ 横浜の店頭で発売。価格は税込み。