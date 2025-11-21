嫁姑の最適な距離感とは？義母からの強烈な「嫁イビリ」を経て自身が義母になった今、お嫁さんとどう付き合っているのかを作者に聞いた
これでもかと嫁をイビリまくる毒義母に、一見優しそうだけどドケチで超自己中な夫…そのリアルすぎるストーリーが話題を呼んだ漫画『義母クエスト』。それらのエピソードがさらにパワーアップして、昨年末、漫画『義母クエストリターンズ 〜ヤバすぎる義母との負けられない30年戦争〜』として帰ってきた！
前作に引き続き、『義母クエストリターンズ』の内容はAmeba公式トップブロガー・かづ(@kadu0614)さんの実体験に基づいたもの。今回は、原案者のかづさんには、今はご自身が「義母」になられているということから嫁姑の関係について、迫力ある作画でストーリーの魅力を引き出している漫画担当の赤星たみこ(@tamikong)さんには、人間関係において気を付けていることを聞いてみた。
2人の息子が独立し、現在は夫と猫と穏やかで満ち足りた生活を送る還暦を迎えた主婦・かづさん。しかしこの幸せな生活を手に入れるまでには、壮絶な闘いの日々があったという。
看護学生だったかづは、病院実習中に患者だった秋彦から好意を寄せられ、付き合い始めてすぐに結婚を決意。秋彦は反対する親と縁を切ってまで結婚したはずなのに、なぜか新婚早々、義母は毎日のように電話をかけてきたり、家にやってきては、嫁イビリをしてきて…!?
――義母に苦労された、かづさんですが、今のお嫁さん(息子さんの奥様)との関係で気を付けていることなどはありますか？
【かづ】「干渉しない」ですかね？それと「ほどほどの距離を持つ」ですね。自分も嫁時代があったわけですし、現時点でも「何してるの？どこ行くの？」といろいろ聞かれるだけでもストレスじゃないですか。
たまに、近所のおばあさまたちとお喋りする機会があるんですが、「最近は(息子家族が)来るの？」だの「行ってあげてるの？」だのとよく聞かれ、そんなことを聞いてどうするんだと思っています。来てないし行ってないと答えると、嫁と仲が悪いんだと噂されるので鬱陶しいです。息子夫婦は共働きですので、暇ができれば義実家になんかに来ずにリフレッシュに使えばいいと思っていますし、あちらとこちらは別所帯なんでいわゆる「他所のお宅」って認識です(私は)。
けれども夫は事あるごとに息子家族のことが気になるらしく、私とは温度差が激しいです。夫は用事で息子と連絡を取ることが多いのですが、「嫁ちゃんが〇日から△日まで実家に帰るんだって」と私に教えてくれるんですね。私は一切興味がないので「へー」とほぼ聞き流すんですが、夫はさらに「もっと長く帰ってゆっくりすればいいけど仕事があるからそれは無理か」だの、「もっと頻繁に帰ってあげればあちらの親御さんも喜ぶのに」とか語り出すんです。
そういうときは、「『結婚したのに実家に帰りたいなんておかしい！』と言って、一度も私を実家に帰してくれなかった男の言葉とは思えんな！」と言ってやります。ところがどう勘違いするのか、私が「私は実家に帰ってなかったのに嫁はしょっちゅう帰ってる！」と嫁ちゃんへのヤキモチから怒っていると夫は思っているようで、「で、でも、嫁ちゃんも孫を親御さんに見せたいやろし…」と変にフォローをしてきます。「だーかーらー！実家に帰ることが悪いなんて言ってないでしょうが！何いい人ぶってんのよ！人でなしのくせして！」と私の怒りが増します(笑)。
気を付けていると言っては何ですが、たまに息子が在宅している日かつ、できるだけ嫁ちゃんのいない時間に行って、晩御飯のおかずをどっさり置いてサッと帰る…というのをしています。息子夫婦はおもにご飯担当が息子なので、先日も揚げたて串カツを40本ほどとポテトサラダを1キロほど作って持って行きました。嫁ちゃんが孫を保育園に迎えに行って帰ると疲れてるじゃないですか？姑がそこに居たら気疲れが増しますよね(笑)？食事の用意ができていて、さっさと食べて風呂入って寝る…が一番じゃないですか。その人のタイプにもよるんでしょうが、「お互いに相手を尊重して必要以上に関わらない」がいい関係を保つ秘訣だと思いますよ。
――本作は、異常な言動をする義母や夫にかづさんがどう立ち向かって行くかが描かれていますが、赤星さんは人間関係で気を付けていらっしゃることはありますか？
【赤星たみこ】「気にする」のをやめる、というのが人間関係で心掛けているところです。たいてい気にしすぎて鬱々としてしまい、相手のことをますます嫌いになったりしてしまうので、あまり気にしないようにする、というのが人間関係のコツかもしれません。もちろん最低限、相手を傷つける言葉遣いや、馬鹿にしたような言い方はしない、ということがベースにあります。難しいのですが、そこができてるかできてないか、気にし始めるとますます気になるので、ここも「あまり気にしない」ようにしています…。
壮絶な状況に立ち向かうかづさんの行動力と人間力、さらにそれを臨場感あふれる絵や展開で表現している赤星さんの漫画…2人の強力なタッグにより、読み応え抜群の漫画となっている『義母クエストリターンズ』。まだの人は、ぜひ読んでみて！
取材協力・画像提供：かづ(@kadu0614) 赤星たみこ(@tamikong)
