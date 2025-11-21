プロ野球・巨人の長嶋茂雄さんのお別れ会に出席した王貞治さんが思い出を振り返りました。

プロ野球草創期、ONコンビとして引っ張ってきた長嶋さんの存在について王さんは「明石のキャンプにいった段階でメディアの人にバーッと囲まれて、連日長嶋さんの特集みたいな新聞でした。僕はその時高校3年生でしたが、長嶋さんが入った野球界はすごく話題が多くなって、その時1年遅れで（プロに入った）高校球児でしたから、自分もプロ野球に入って一緒に野球をやりたいなという思いになりました」と振り返りました。

続けて「こんな特別な存在の人はなかなか生まれないと思いますが、明るい太陽のように我々を照らし続けてくれて、ファンも幸せだったと思います。そんな長嶋さんの思いを継いで野球界を幅広く高くして、大谷（翔平）くんはアメリカで頑張ってますけど、日本からそんな人がもっと出るように、そういった人を一人でも多く輩出できるようにやっていきたい。残念ながら旅立たれてしまいましたが我々の心の中には生き続けているので、お別れを言う気持ちはなかったです。常に一緒に生きていける存在だと思っています」と語りました。