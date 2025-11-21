¡Ö½ÎÂå¤¤¤¯¤é¤«¤«¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡×¡½¡½¶µ°éµÔÂÔ¤Î¸½¾ì¤Ç¸«¤¿¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³¤Ç»Ò¶¡¤ò²õ¤¹¿Æ¤Î¡È3¤Ä¤Î¸ÀÍÕ¡É
¡¡¼óÅÔ·÷¤Ç²áÇ®¤¹¤ë¡ÖÃæ³Ø¼õ¸³¥Ö¡¼¥à¡×¡£Ê¸µþ¶è¡¢Ãæ±û¶è¡¢¹Á¶è¤Ê¤ÉÅÔ¿´Éô¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥é¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï7³äÁ°¸å¤¬»äÎ©Ãæ³Ø¤ò¼õ¸³¤¹¤ë¡£
¡ÚÌ¡²è¡ÛÌ¾Ìç¹»¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿·»¤ÈÈæ³Ó¤µ¤ì¡¢Î¾¿Æ¤«¤é¤Ï²á¾ê¤Ê¡È¼õ¸³»ØÆ³¡É¡£ÌÜ¤ò¤½¤à¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¶µ°éµÔÂÔ¤ò¼õ¤±¤¿Ëå¤Î¿È¤ËÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿Èá·à¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡¡°ìÊý¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç»ùÆ¸Ê¡»ã¤ÎÀ¤³¦¤Ç¹¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö¶µ°éµÔÂÔ¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤À¡£»ä¤¬¸¶ºî¤òÃ´Åö¤¹¤ëÌ¡²è¡Ø¶µ°éµÔÂÔ¡½¡½»Ò¶¡¤ò²õ¤¹¡Ö¶µ°éÇ®¿´¡×¤Ê¿Æ¤¿¤Á¡Ù¤ÎÏ¢ºÜÇÞÂÎ¤Ë¤â¡¢Èï³²¼Ô¤«¤éÏ¢ÆüÂ¿¿ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢Æ±ºî¤ò°·¤Ã¤¿X¤Î¥Ý¥¹¥È¤ÎÃæ¤Ë¤Ï3,076Ëü¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÃ£¤·¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢»ä¤Ï¤è¤¯ÊÝ¸î¼Ô¤«¤é¡Ö²¿¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç¤·¤¿¤é¶µ°éµÔÂÔ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£
¡¡¶µ°éµÔÂÔ¤ÏµÔÂÔ¤Î4¶èÊ¬¡Ö¿ÈÂÎÅªµÔÂÔ¡×¡Ö°é»ùÊü´þ¡×¡ÖÀÅªµÔÂÔ¡×¡Ö¿´ÍýÅªµÔÂÔ¡×¤Î¤¦¤Á¡¢¡Ö¿´ÍýÅªµÔÂÔ¡×¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤¬ÂçÈ¾¤À¡£¿Æ¤¬È¯¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»Ò¶¡¤ò¿´ÍýÅª¤Ë½ý¤Ä¤±¤ë¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡»ö¼Â¡¢½©¤«¤éÅß¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¡ÖÄÉ¤¤¹þ¤ß´ü¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë´ü´Ö¤Ï¡¢¿´¤ÎÉÂ¤òÊú¤¨¤Æ¼õ¸³ÀïÀþ¤«¤éÎ¥Ã¦¤¹¤ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬Áý¤¨¤ë¡£ÅÔÆâ¤Ë¤Ï¡Ö¼õ¸³¤¦¤Ä¼£ÎÅ¡×¤ò·Ç¤²¤ëÀº¿À²Ê¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¤À¡£¤³¤Î¸¶°ø¤Î°ì¤Ä¤¬¶µ°éµÔÂÔ¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Î¼èºà¤Ç²ñ¤Ã¤¿°å»Õ¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤¹¡£
¡Ö¿Æ»Ò¤Ç¼õ¿Ç¤·¤Ë¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±ÊÌ¡¹¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¶¡¤È°ìÂÐ°ì¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¿Æ¤Î¸·¤·¤¤À¼¤¬¤±¤¬»Ò¶¡¤ò½ý¤Ä¤ÂÎ¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢ÃÙ¤¯¤Æ¤â¾®4¤«¤é¼õ¸³ÊÙ¶¯¤ò¤Ï¤¸¤á¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¿ôÇ¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¿Æ¤Ë¸·¤·¤¯¸À¤ï¤ì¤Ä¤Å¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ÇÉÂ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤ä¡¢ÊÙ¶¯¤¹¤ëÃæ¤ÇÉÔ°Â¡¢¶ÛÄ¥´¶¡¢ÎôÅù´¶¤Ê¤É¤Ç°ìÇÕ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¿Æ¤«¤é¤«¤±¤é¤ì¤¿¿Éíå¤Ê¸ÀÍÕ¤¬¥È¥ê¥¬¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÉÂ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¿Æ¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Ã¯¤â¤¬Ë½¸À¤À¤È¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤òÊü¤Ä¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢»Ò¶¡¤òÊ³µ¯¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤«¤±¤ë¸ÀÍÕ¤¬¡¢»Ò¶¡¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌð¤Î¤è¤¦¤Ë¶»¤ËÆÍ¤»É¤µ¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
Èæ³Ó¡¢¿Æ¤ÎÅØÎÏ¥¢¥Ô¡¼¥ë¡¢ÂàÏ©¤òÃÇ¤Ä¡Ä»Ò¶¡¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¡Ö»°¤Ä¤Î¸ÀÍÕ¡×
¡¡ËÜºî¤Î¼èºà¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿°å»Õ¤ä¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¤Î¿¦°÷¤ÎÏÃ¤ò¤Þ¤È¤á¤ì¤Ð¡¢»Ò¶¡¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¿Æ¤Î¸ÀÍÕ¤ÏÂç¤¤¯»°¤Ä¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¦»Ò¶¡¤òÂ¾¼Ô¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ëË½¸À
¡Ö¡Á¡Á¤Á¤ã¤ó¤ò¸«½¬¤Ã¤ÆÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡©¡×
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤ä¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ç¤¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¡©¡×
¡¡ÄÉ¤¤¹þ¤ß´ü¤Ë¤Ï¡¢»Ò¶¡¤ÏÉ¬»à¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¤³¤È¤â·ù¤È¤¤¤¦¤Û¤É°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿Æ¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢Â¾¤Î»Ò¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÂ¤ê¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òºàÎÁ¤Ë»Ò¶¡¤ËÊ³µ¯¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Åö¤Î»Ò¶¡¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ðº£¤¬¸Â³¦¤Ê¤Î¤À¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¿Æ¤¬Â¾¤Î»Ò¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢¡ÖÅØÎÏ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¡ÖÇ½ÎÏ¤¬Äã¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ñ»Ý¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤ì¤Ð¡¢»Ò¶¡¤ÎÃæ¤Ç²¿¤«¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£
¡¡¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿¤Ó¤ë»þ´ü¤â¥¹¥Ô¡¼¥É¤â°Û¤Ê¤ë¡£Â¾¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤³¤ì²ò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¡£¤¹¤´¤¤¤Í¡×¤Ê¤É¡¢»Ò¶¡¤ÎÀ®Ä¹¤ò¼´¤Ë¤·¤¿À¼¤«¤±¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡£
¡¦¿ÆÂ¦¤ÎÅØÎÏ¤ò¼¨¤¹¸ÀÍÕ
¡Ö²ÈÂ²Á´°÷¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¼õ¸³¤Î¤¿¤á¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î²æËý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤è¡×
¡Ö½ÎÂå¤¬¤¤¤¯¤é¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×
¡¡ÅÔÆâ¤ÇÃæ³Ø¼õ¸³¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢Ç¯´Ö¤Î½ÎÂå¤À¤±¤Ç100Ëü±ß¤òÍ¥¤ËÄ¶¤¨¤ë¤·¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤¬¿ôÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ»Ò¶¡¤ÎÊÙ¶¯¤ËÈ¼Áö¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¿Æ¤¬¤½¤Î¤³¤È¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëµ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤ë¡£¤À¤¬¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Æ¤Ë¡Ö¼õ¸³¤·¤¿Êý¤¬ÆÀ¡×¡Ö¸å¤¬³Ú¡×¡Ö´Ä¶¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È´«¤á¤é¤ì¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤¤¤¤Ê¤ê²æËý¤·¤Æ¤ë¤À¤Î¶â¤¬¤«¤«¤ë¤À¤Î¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤ÏÉÔËÜ°Õ¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬Í¾·×¤Êºá°´¶¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤¿¤ê¡¢È¿´¶¤òÊú¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¡¦ÂàÏ©¤òÃÇ¤Ä¸ÀÍÕ
¡Öº£¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ãÀäÂÐ¤ËÌµÍý¤À¤è¡×
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅØÎÏ¤¬¿å¤ÎË¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¡×
¡¡ÄÉ¤¤¹þ¤ß´ü¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÌÏ»î¤ÎÈ½Äê¤Ï¤«¤Ê¤êÀµ³Î¤Ë¤Ê¤ë¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¼«¿È¤â¡¢ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ò½½Ê¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¸·¤·¤¤¸½¾õ¤ò¸«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢É¬»à¤ËÅØÎÏ¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÌÌ¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¡¢¿Æ¤«¤é¤½¤ì¤òÌÀ³Î¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¸À¸ì²½¤µ¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤«¡£»þ´ü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤¨¤Æ¸À¸ì²½¤¹¤ë¤Î¤òÈò¤±¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¿Æ¤Ï¸·¤·¤¤¸½¼Â¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ÇÈ¯ÇË¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Öº£¤À¤«¤é¤³¤¦¤¤¤¦¤ä¤êÊý¤â¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¡ÖºÇ¸å¤Þ¤ÇÅØÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀäÂÐ¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¤Ê¤ÉÊÌ¤ÎÊýË¡¤ä°ÕÌ£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤Ù¤¤À¡£
¡È¼õ¸³¸å¡É¤Î¸å°ä¾É¤â
¡¡¤³¤³¤Þ¤ÇÌµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë»Ò¶¡¤ò½ý¤Ä¤±¤¬¤Á¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¸«¤Æ¤¤¿¡£Æñ¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢»Ò¶¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ý¤Ä¤¯¸ÀÍÕ¤¬°Û¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡º£²óµó¤²¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¡¢ÀâÌÀ¤µ¤ì¤ì¤Ð¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ÎÂ¦ÌÌ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢»Ò¶¡¤ÎÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¹ç³Ê¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Í¡×¤È¤¤¤¦Îå¤Þ¤·¤Î¸ÀÍÕ¤¬¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ö»ÖË¾¹»¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ò²¼¤²¤ë¡©¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ä¤ê¤Î¸ÀÍÕ¤¬ÅØÎÏ¤òÈÝÄê¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤¬¥È¥ê¥¬¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ»Ò¶¡¤Î¿´¤¬²õ¤ì¤ì¤Ð¡Ö¼õ¸³¤¦¤Ä¡×¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ìÈÌÅª¤ÊµÔÂÔ¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤òÇØÉé¤¤¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¡¡¶µ°éµÔÂÔ¤Ë¤è¤ëÈï³²¤Î¼ÂÎã¤ÏÌ¡²è¤Ç¤âÂ¿¿ô¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤¬°ìÀ¸³¶¤Ë¤ï¤¿¤ë¿Æ¤È¤ÎíÂíà¤ä¡¢¼õ¸³¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤ÎÇ³¤¨¿Ô¤¾É¸õ·²¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤Ò¤É¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¼«¸ÊÈÝÄê´¶¤¬ËÄ¤é¤ó¤Ç¿ÈÂÎÅª¡¢ÀÅª¤Ë¼«Ê¬¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¹Ô°Ù¤ËµÚ¤Ö»Ò¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢²á³ÐÀÃ¾É¾õ¤È¤¤¤Ã¤Æ¾ï¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¿¤ê·Ù²ü¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¹¶·âÅª¤Ê¸ÀÆ°¤ò¼¨¤¹»Ò¤â¤¤¤ë¡£
¡¡¼õ¸³Á°¤Î»Ò¶¡¤Î¿È¤Ë¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤¬µ¯¤¤ì¤Ð¡¢¼õ¸³ÊÙ¶¯¤¬¸¶°ø¤À¤È¤ï¤«¤ë¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¹çÈÝÈ½Äê¤«¤é²¿Ç¯¤«¤·¤Æ¾É¾õ¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¿Æ»Ò¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°åÎÅ¼Ô¤Ç¤¹¤é¶µ°éµÔÂÔ¤È¤Î°ø²Ì´Ø·¸¤ò¸«¤Ä¤±¤Ë¤¯¤¤¡£
¡¡¼õ¸³¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤ä¤ì¤Ð¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ë¡£²¾¤Ë·ë²Ì¤¬È¼¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¬»Ò¶¡¤Î¿Í³Ê·ÁÀ®¤ËÎÉ¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¡¢²ÈÂ²¤Îå«¤¬¶¯¤Þ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿Æ¤Ï¹çÈÝ¤À¤±¤ËÇû¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÊâ°ú¤¤¤¿¤È¤³¤í¤«¤é»Ò¶¡¤Î¿´¤ò¹Í¤¨¡¢Ì¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤À¡£
ÀÐ°æ¸÷ÂÀ¡Ê¤¤¤·¤¤ ¤³¤¦¤¿¡Ë
1977Ç¯¡¢ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£2021Ç¯¡Ø¤³¤É¤â¥Û¥¹¥Ô¥¹¤Î´ñÀ×¡Ù¤Ç¿·Ä¬¥É¥¥å¥á¥ó¥È¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡Ø°äÂÎ¡¡¿ÌºÒ¡¢ÄÅÇÈ¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡Ù¡Ø¡Öµ´ÃÜ¡×¤Î²È¡¡¤ï¤¬»Ò¤ò»¦¤¹¿Æ¤¿¤Á¡Ù¡Ø43²ó¤Î»¦°Õ¡¡ÀîºêÃæ1ÃË»ÒÀ¸ÅÌ»¦³²»ö·ï¤Î¿¼ÁØ¡Ù¡Ø¥ë¥Ý Ã¯¤¬¹ñ¸ìÎÏ¤ò»¦¤¹¤Î¤«¡Ù¡Ø¶µ°éµÔÂÔ »Ò¶¡¤ò²õ¤¹¡Ö¶µ°éÇ®¿´¡×¤Ê¿Æ¤¿¤Á¡Ù¤Ê¤É¡£¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤Ï¤Ê¤¼¡¢³Ø¹»¤Ø¹Ô¤¯¤Î¤«¡£¥Þ¥é¥é¡¦¥æ¥¹¥Õ¥¶¥¤¤µ¤ó¤Î¹ñÏ¢±éÀâ¤«¤é¹Í¤¨¤ë¡Ù¤Ê¤É»ùÆ¸½ñ¤âÂ¿¤¤¡£¡Ø¥ë¥Ý ¥¹¥Þ¥Û°é»ù¤¬»Ò¶¡¤ò²õ¤¹¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¤Ï¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
