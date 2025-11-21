６月３日に肺炎のため８９歳で亡くなった長嶋茂雄さんのお別れの会「ミスタージャイアンツ 長嶋茂雄 お別れの会」が２１日、東京ドームで行われた。「関係者の部」には球界、政界、財界、スポーツ界などから多くの著名人が参列して献花、お別れした。その中で主な指名献花者は以下の通り（順不同、敬称略）

読売新聞グループ本社代表取締役社長 読売巨人軍取締役オーナー 山口寿一

長島三奈、王貞治、松井秀喜、北大路欣也

元内閣総理大臣 菅義偉

文部科学大臣 松本洋平

内閣府特命担当大臣 城内実

日本オリンピック委員会ＪＯＣ会長 橋本聖子

日本スポーツ協会会長 遠藤利明

スポーツ庁長官 河合純一

燦燦会会長 キヤノン代表取締役会長兼社長ＣＥＯ 御手洗冨士夫

ＮＰＢコミッショナー 榊原定征

元衆議院議長 大島理森

衆議院議員 小沢一郎

参議院議員 中曽根弘文

元官房長官 河村建夫

参議院議員 山谷えり子

衆議院議員 伊藤達也

衆議院議員 馬場伸幸

日本新聞協会会長 朝日新聞社代表取締役会長 中村史郎

日本民間放送連盟会長 テレビ朝日ホールディングス代表取締役会長・ＣＥＯ 早河洋

三井不動産代表取締役会長 菰田正信

三井不動産代表取締役社長 植田俊

森ビル代表取締役社長 辻慎吾

アシックス代表取締役会長ＣＥＯ 廣田康人

清水建設代表取締役会長 井上和幸

竹中工務店取締役執行役員社長 佐々木正人

大正製薬ホールディングス代表取締役社長 上原茂

ビックカメラグループ代表 新井隆司

三菱ＵＦＪ銀行取締役会長 堀直樹

三井住友信託銀行取締役会長 橋本勝

【巨人・各球団ＯＢなど】堀内恒夫、柴田勲、城之内邦雄、末次利光、高田繁、吉田孝司、江藤省三、広野功、阿野鉱二、上田武司、原田治明、杉山茂、張本勲、中畑清、原辰徳、高橋由伸、吉村禎章、水野雄仁、松本匡史、江川卓、定岡正二、篠塚和典、鹿取義隆、槙原寛己、斎藤雅樹、桑田真澄、村田真一、仁志敏久、上原浩治、清水隆行、谷佳知、高橋尚成、小笠原道大、長野久義、菅野智之、権藤博、山本浩二、有藤通世、山崎裕之、若松勉、平松政次、谷沢健一、松岡弘、福本豊、大矢明彦、鈴木孝政、掛布雅之、大野豊、高木豊、栗山英樹、佐々木主浩、野茂英雄、宮本慎也、黒田博樹、城島健司、鈴木誠也

侍ジャパン監督 井端弘和

ＤｅＮＡ監督 相川亮二

広島監督 新井貴浩

ソフトバンク監督 小久保裕紀

ロッテ監督 大村三郎

【スポーツ界】

日本サッカー協会相談役

川淵三郎

前スポーツ庁長官 室伏広治

日本相撲協会理事長 八角信芳

日本陸上競技連盟会長 有森裕子

日本プロサッカーリーグチェアマン 野々村芳和

ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグチェアマン 島田慎二

日本オリンピアンズ協会会長 小谷実可子

サッカー日本代表監督 森保一

日本中央競馬会騎手 武豊

東京都水泳協会会長 アテネ五輪・北京五輪競泳金メダリスト 北島康介

国際オリンピック委員会 ＩＯＣ委員 太田雄貴

立教学院理事長 福田裕昭

セコム代表取締役社長 吉田保幸

セイコーグループ代表取締役会長兼グループＣＥＯ 服部真二

ＤＡＺＮ ＪＡＰＡＮ ＣＥＯ 笹本裕

【交友関係】

コシノジュンコ、萩本欽一、テリー伊藤、浅田次郎、さだまさし、有働由美子、松本幸四郎、松嶋菜々子

【巨人現メンバー】

阿部慎之助、石井琢朗、会田有志、大城卓三、吉川尚輝、坂本勇人、田中将大、丸佳浩、岡本和真、山崎伊織、戸郷翔征