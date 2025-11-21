格闘技イベント「RIZIN」は21日、榊原信行CEOがインスタライブで大みそかにさいたまスーパーアリーナで行う「師走の超強者祭り」の追加対戦カードを発表した。

前フェザー級王者のクレベル・コイケ（36＝ボンサイ柔術）と元同王者のヴガール・ケラモフ（33＝アゼルバイジャン）が66キロ以下級、RIZIN MMA5分3Rで対戦することが決定。

コイケは24年大みそかに王者・鈴木千裕との再戦でフルラウンドの激闘を制し、1年半ぶりにベルトを奪還した。25年5月、無敗のシェイドゥラエフに1Rで沈みキャリア初のTKO負けによる王座陥落。同7月、朝倉未来との再戦では果敢にタックルを仕掛けるも切られ、判定1−2で敗れの苦しい連敗となった。5カ月ぶりの復帰戦でケラモフからタップを奪うことができるか。現在、米国のATTで練習を積んでいるコイケはインスタライブで登場し「大みそかはいいタイミング。ケラモフ逃げないで、ケガとかで逃げないでください。ベルトを獲りたいので次、ケラモフをボコボコにしたい」とKO勝利を約束した。

ケラモフは11月、RIZIN初参戦の松嶋こよみと対戦が予定だったが、前日計量日にウイルス性胃腸炎で救急搬送、ドクターストップで欠場。今回、仕切り直しにして、クレベルとの元王者対決となる大みそかの大舞台でコイケを圧倒できるか。ケラモフは公式サイトを通じ「まずはじめに前回の試合を飛ばしてしまったことをおわびします。松嶋選手をはじめたくさんの方を失望させてしまいました。その償いは今回100％万全な状態で試合に望み、試合内容で返すことを約束します。対戦相手は自分と同じ元王者で、しかも同じくタイトルを狙っています。この試合の結果は互いの未来に大きく影響します。この強敵に対して自分の持てる全ての技術を使って勝ちに行きたいと思います。クレベルとの試合はこの大会随一のMMA技術が見られる美しいものになるでしょう。皆さん近いうちに会いましょう」とコメントした。