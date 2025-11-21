3連休を控えきもちのいい秋晴れとなった21日。紅葉の名所として知られる静岡･伊豆市「修善寺自然公園もみじ林」では…。



（記者）

「天気に恵まれた修善寺です。ご覧のように紅葉が見頃を迎えています」



約1ヘクタールの広さの自然公園には1000本のモミジが群生していて、鮮やかな赤や黄色に染まり、一番の見頃を迎えています。



（川崎から）

「葉に光が透けたところとかが、すごくきれいで感激した」





（さいたまから）「空もすごく青くて光に透けて見える所がすごくきれいで、日ごろの疲れが吹き飛ぶ感じがします」公園の坂道を上ると、見えたのは雄大な富士山。21日は雲一つない晴天だったこともあり、青空と富士山と紅葉をカメラに収めていました。（大井川鉄道 新金谷駅 ホームアナウンス）「列車が入ります…」多くの乗客や鉄道ファンが大井川鉄道新金谷駅のホームで出迎える中、白い煙をはきながら堂々とした走りを見せる黒いSL、C10形8号機。1930年製造の、全国で唯一動態保存している車両で、大井川鉄道が所有する蒸気機関車で最も古いものです。5月に車輪付近の装置に不具合が見つかり修理していましたが、21日、約半年ぶりに営業運転を再開しました。（SLファン）「紅葉とSLを取りたいなと。素敵な感じです」（乗客）「私は、はるばる九州から来ましたけど、ちょうどきょうからSLに乗れるということで、とてもうれしいです。きのうは『香嵐渓』に行ったんですが、とても（紅葉が）きれいでした。きょうはこの後、『寸又峡』に行く予定です」（大井川鉄道 広報担当 新堀 絵理さん）「なんとか紅葉シーズンに間に合う形での復活となりまして、特に今週末は3連休になっていますし、ぜひ多くのお客様に乗車いただければと思います」SL･C10形8号機は、21日から急行「かわね路号」と、急行「南アルプス号」を牽引し、金谷駅と川根温泉笹間渡駅を毎日3往復します。静岡県内では週末にかけて様々なイベントが開催されています。松坂屋静岡店で行われたブラックフライデーのオープニングセレモニー。今回、静岡市内の7つの大型商業施設が協力し、21日から10日間行われます。「静岡のブラックフライデー」をイメージして、登壇者が頬張っているのは「黒はんぺんフライ」。“ブラックはんぺんフライ”デーと銘打ってキャンペーンを盛り上げます。（松坂屋 静岡店 営業部 松村 浩樹 部長）「静岡市全域を盛り上げるというつもりで、みんなで連携して、つながりをもって皆さんと進めていきたい」11月21日から11月30日までの期間中に買い物をすると、買物券や食事券などが当たる「抽選券」がプレゼントされるということです。（記者）「こちらのお店ではチケット1枚でラーメン1杯とドリンク1杯と交換できるということです」「おまちバルの利用です、お願いします」（店員）「おまちバルの利用ですね。ありがとうございます」静岡市の中心市街地で約130店舗が参加するグルメイベント「静岡おまちバル」。事前に購入したチケットで、普段よりお得に食事ができます。「麺処LAMBORBEEF」では1枚約1000円のチケットで近江牛脂の醤油ラーメンとドリンク1杯合計1500円相当のセットを提供しています。（麺処LAMBORBEEF 村松 奨平 店長）「普段、結構いいお値段で出させていただいているので、今回『おまちバル』の値段で特別にご用意させていただきました」「おまちバル」はあさって23日まで行われる予定です。（静岡おまちバル実行委員会 松下 和弘 実行委員長）「今週末は3連休でもありますので、ぜひ皆さん、ちょっとご家族連れ、お友達カップルでおまちに繰り出していただきたいと思います」気象台によりますと、3連休は、おおむね晴れてお出かけ日和となりそうです。静岡県内の紅葉やイベントを楽しんでみてはいかかでしょうか。