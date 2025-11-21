TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

BS¥Ç¥¸¥¿¥ëÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤â¤Ê¤¯25¼þÇ¯¡£ÉáÃÊ¤Ï¶¥¤¤¹ç¤¦BSÌ±Êü5¼Ò¤ÈNHK¤¬¶¨ÎÏ¤¹¤ë¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£

ÎÁÍý²È¡¡ÏÂÅÄÌÀÆü¹á¤µ¤ó
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤³¤¦¡£Èþ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×

º£²ó¤Î¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡¢ÎÁÍý²È¤ÎÏÂÅÄÌÀÆü¹á¤µ¤ó¤Ï¡¢BS-TBS¤ÈBS¥Æ¥ìÅì¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤ª¼ò¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ÈÖÁÈ¤ËÁê¸ß¾è¤êÆþ¤ì¤¹¤ë·Á¤Ç¥³¥é¥Ü½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡£

2000Ç¯¤Î12·î1Æü¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿BS¥Ç¥¸¥¿¥ëÊüÁ÷¤Ï¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯25¼þÇ¯¤Ç¤¹¡£

¤¢¤µ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¶¦Æ±¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î´ü´ÖÃæ¤Ë¤Ï¡¢BS-TBS¤Î¡Ö25Ç¯ÌÜ¤ÎÎø¡Á¤â¤¦°ì¿Í¤ÎË§º¬µþ»Ò¡¢¥í¡¼¥Þ¤Ø¹Ô¤¯¡Á¡×¤Ê¤É¡¢BSÌ±Êü5¼Ò¤ÈNHK¤¬³Æ¶É°ì²¡¤·¤ÎÈÖÁÈ¤òÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£