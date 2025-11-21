岩手県岩泉町は２０日、親子とみられるクマ２頭が連日出没していた柿の木１本を緊急的に伐採した。

住民生活に危険が及ぶ恐れがあると判断し、県外在住の所有者に了承を得て実施した。

柿の木は空き家の敷地内に立っており、１７〜１８日に親子とみられる２頭のクマが連日、柿の木の上で実を食べるなどして、長時間居座った。県警などでつくる「クマ駆除対応チーム」が１８日に出動したが、周囲の安全が確保できないとしてライフル銃による駆除を見送っていた。

町によると、空き家の元の所有者は既に亡くなっており、相続した親族は県外在住で当初連絡がつかなかったが、町が１９日夜に伐採の了承を得た。伐採作業は２０日午前９時から職員４人で行い、高さ約１３メートル、直径約９０センチの木を切り倒した。数百個あったとみられる柿の実は１０個ほどを残して食べ尽くされており、周囲には柿が入ったフンも多数残っていた。

現場近くに住む主婦（６７）は「洗濯物を干すのも怖かった。これでやっと普通の生活に戻れる」と安堵（あんど）した。

クマを寄せ付けないため、町民が自主的に果樹の実を取る動きも広がっている。雑貨店「横屋手しごとや」店主の女性（７８）は１９日夕、近隣住民ら４人で隣家の柿の実を落とした。「柿が残っていればまた来てしまう」と危機感を語る。

町農林水産課の佐々木忠明課長は「クマを引き寄せる主要因は取り除けたが、町内にはまだ多くの柿の木が残る。出没は続いており、引き続き注意が必要だ」と警戒を強めている。