¡Ö°Ëâ¤ÎÆ»¶ñ»È¤¦¤Î¤«¡×¤ÈÈóÆñ¡¡ÈïÃÄ¶¨¤ÎÅÄÃæÂåÉ½°Ñ°÷
¡¡ºòÇ¯¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÆüËÜ¸¶¿åÇúÈï³²¼ÔÃÄÂÎ¶¨µÄ²ñ¡ÊÈïÃÄ¶¨¡Ë¤ÎÅÄÃæô¦Ì¦ÂåÉ½°Ñ°÷¡Ê93¡Ë¤Ï21Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿½¸²ñ¤Ç¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÈó³Ë»°¸¶Â§¸«Ä¾¤·¸¡Æ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈó¾ï¤Ë¤æ¤æ¤·¤¤³¤È¤À¡£°Ëâ¤ÎÆ»¶ñ¤ò»È¤Ã¤Æ¹ñ¤ò¼é¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÈóÆñ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¡¢³ËÊ¼´ï¤ò¡ÖÊ¼´ï¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡¢Ã±¤Ê¤ë°Ëâ¤ÎÆ»¶ñ¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï³ËÊÝÍ¹ñ¤ÎÍÞ»ßÎÏ¤ËÍê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÀèÆ¬¤ËÎ©¤Á³ËÇÑÀä¤Î¤¿¤á¤Î±¿Æ°¤ò¹ñºÝÅª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤À¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡½¸²ñ¤Ç¤Ï¡¢³ËÊ¼´ï¤òÊñ³çÅª¤Ë¶Ø»ß¤¹¤ë¡Ö³ËÊ¼´ï¶Ø»ß¾òÌó¡×¤Ø¤Î»²²Ã¤òÀ¯ÉÜ¤Ëµá¤á¤ë½ðÌ¾¤ò³°Ì³¾Ê¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ËÄó½Ð¡£Æ±¾òÌó¤Ï2021Ç¯¤ËÈ¯¸ú¤·¤¿¤¬¡¢³ËÊÝÍ¹ñ¤äÆüËÜ¤Ï»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡½ðÌ¾³èÆ°¤ÏÈïÃÄ¶¨¤ä¸¶¿åÇú¶Ø»ßÆüËÜ¶¨µÄ²ñ¡Ê¸¶¿å¶¨¡Ë¡¢¸¶¿åÇú¶Ø»ßÆüËÜ¹ñÌ±²ñµÄ¡Ê¸¶¿å¶Ø¡Ë¤Ê¤É¤¬¼è¤êÁÈ¤ß¡¢21Æü¤Þ¤Ç¤Ë344Ëü9012É®¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡½ðÌ¾Äó½Ð¸å¡¢»²²Ã¼Ô¤Ï¹ñ²ñÁ°¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¡ÖÈïÇú¼Ô¤È¤È¤â¤Ë¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥«¡¼¥É¤ò·Ç¤²¤¿¡£