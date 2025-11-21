°Ý¿·¡¦µÈÂ¼ÂåÉ½¡Öºï¸º¿ô¤Èºï¸º»þ´ü¤ÏÌÀ³Î¤Ë¡× ½°µÄ±¡¤ÎµÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤á¤°¤Ã¤Æ
ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎµÈÂ¼ÂåÉ½¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¹ç°Õ¤Ë´ð¤Å¤¯½°µÄ±¡¤ÎµÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Öºï¸º¿ô¤Èºï¸º»þ´ü¤ÏÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¡×¤À¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ï¤¤ç¤¦¡¢µÄ°÷Äê¿ô¤Îºï¸º¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¼ÂÌ³¼Ô¤¬¶¨µÄ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶¨µÄ¤Ç¤Ï¡¢º£¤Î¹ñ²ñ¤ËÄó½Ð¤¹¤ëË¡°Æ¤Î´ðËÜÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¢§½°±¡µÄ°÷¤ÎÄê¿ô465¿Í¤Î¤¦¤Á¡Ö420¿Í¤òÄ¶¤¨¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç1³ä¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æºï¸º¡×¤¹¤ë¤³¤È¡¢¢§Ë¡Î§¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤«¤é1Ç¯°ÊÆâ¤Ë·ëÏÀ¤òÆÀ¤ëÊý¿Ë¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µÈÂ¼ÂåÉ½¤Ï¸á¸å¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¤Î¶¨µÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁ°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Ë¡°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼Â¸úÀ¤òÃ´ÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡Öºï¸º¿ô¤Èºï¸º»þ´ü¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤À¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¡µÈÂ¼ÍÎÊ¸ ÂåÉ½
¡ÖÂç»ö¤Ê¤Î¤ÏÛ£Ëæ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£1Ç¯¤Ê¤é1Ç¯¤Ç¡Ø»þ´ü¡Ù¤ò·è¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¢¡Ø¿ô¡Ù¤ò·è¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬ËÍ¤ÏµÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢Ï¢Î©¹ç°Õ¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡ÖÉû¼óÅÔµ¡Ç½¡×¤ÎÀ°È÷¤ä¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Î°ú¤²¼¤²¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÎÂç²þ³×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤é¤Ð¡¢¤Þ¤º¤ÏµÄ°÷Äê¿ô¤Îºï¸º¤òÀäÂÐ¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤¡×¤À¤È²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ£ÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¤â¡¢¤¤ç¤¦¡Ê21Æü¡Ë¡¢ºë¶Ì¸©Àî¸ý»Ô¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¡ÖÄê¿ôºï¸º¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤È²ñ¤¤¡¢¶¨ÎÏ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
