ËÙ¤Á¤¨¤ß¡¢É×¤Î¤ªÅÚ»º¤Î¤¸¤ã¤³Å·¤¦¤É¤ó¤òÄ«¿©¤Ç´®Ç½¡Ö½Ð½Á¤â¤È¤Æ¤âÈþÌ£¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÙ¤Á¤¨¤ß¤¬20Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£É×¡¦Æô»Ò¾¡µª¤µ¤ó¤Î¤ªÅÚ»º¤Çºî¤Ã¤¿Ä«¿©¤ä¡¢Æ±Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¹Ö±é²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛËÙ¤Á¤¨¤ß¡¢·ëº§µÇ°Æü¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ËÙ¤Ï¡Öº£Ä«¤Ï¤¸¤ã¤³Å·¤¦¤É¤ó¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢Ä«¿©¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö¼ç¿Í¤Î½ÐÄ¥¤Î¤ªÅÚ»º¤Ç¤¹ °¦É²¤ÎÌ¾Êª¡ª¡×¤È¡¢Æô»Ò¤µ¤ó¤¬½ÐÄ¥Àè¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤â¤Î¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤â¤¿¤â¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢°Õ³°¤È»þ´Ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢µÞ¤¤¤Ç¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤â¡Ö¤¦¤É¤ó¤Ê¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡ª¤È¤Æ¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹ ¤½¤ì¤Ë½Ð½Á¤â¤È¤Æ¤âÈþÌ£¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈËþÂ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡Ö¾¾ÃÝ±ü¸µ¤µ¤ó¤È¥á¥¤¥¯¤ÎÇ¼ÉÙ¤µ¤ó¤È¡¢»°¿Í¤ÇÀéÍÕ¸©ÁÉ²æ¤Ë¤¢¤ë¡¢¾¾É÷»³Âç³Ð»û¤Ø¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡ÖËÜÆü¤Î¹Ö±é²ñ¤Î²ñ¾ì¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¶õµ¤¤â¤¤ì¤¤¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤òÉº¤¦¤ªÀþ¹á¤Î¹á¤ê¡£Ìþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤È²ñ¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£