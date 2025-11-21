警察の幹部が運転する公用車が“暴走”し、前の車に追突した事故を巡り、50代の男性警部が過失運転傷害の疑いで書類送検されました。事故から10か月が経ち、ようやく明らかになった“暴走”の原因に被害者は…。



これは1月、静岡･袋井市内を走る車のドライブレコーダーの映像。時速30キロほどで走る車の後ろに車間距離を空けて走ってくるグレーの車。





その後、グレーの車の姿が一度見えなくなったと思ったら、突然、勢いよく走り出し“暴走”。こちらに猛スピードで迫ってきます。そして…。勢いよく前の車に突っ込み、追突された車は180度回転。車は歩道まで飛び出してしまいました。実は、この追突した車、袋井警察署の前警務課長の男性警部が運転していた公用車。この男性警部について、警察は21日、過失運転傷害の疑いで書類送検したことが捜査関係者への取材でわかりました。（追突された男性）「突然の出来事だった 後ろからものすごいスピードでぶつけられて2回ぶつけられたドン、ドンと気が付いたら反対を向いていた」こう話すのは追突された車を運転していた20代の男性。（追突された男性）「事故をしてすぐは足の打撲、1日たつと首の痛みが出たり肩の痛みが出てきたり、90度…今は首が曲がらない状態」追突された男性は足を打撲するなどのけがをして、車も廃車となってしまいました。（追突された男性）「かなりゆっくり走っていて、だんだん離れて見えなくなるが、坂を下って坂を上り始めるころにきましたね。ものすごいスピードで走ってきてブレーキもなしで突っ込まれ、そして2回も突っ込まれ、外壁にぶつかりとまった。死を覚悟するというか、死んだかもしれないという衝撃はあった」死を覚悟するような衝撃…。映像をよくみると、ノーブレーキで加速し続けているように見えます。この事故について、専門家は…。（交通事故鑑定人 中島 博史さん）「先行していた車（追突された車）に追突した時に減速していないため完全に見落とし、前の車を意識できていない状態で（制限速度の）倍速近いスピードで走ってきているということは何らかの異常事態があったのだと思う」警察は、事故から約6か月後…。（記者）「午後1時半です。本人立ち会いのもと現場検証が行われています」事故があった現場の道路を全面通行止めに。事故当時に何があったのか…、車を運転していた男性警部立ち会いのもと現場検証をしました。指さし確認をする男性警部。現場検証では事故当時の状況について男性警部が説明したとみられています。そして、警察は事故から約10か月経ったきょう･11月21日、男性警部を書類送検しました。なぜ、男性警部の車は暴走し事故が起きたのか…。20日夜、警察に呼ばれた被害者の男性には、袋井警察署の幹部や捜査員などから原因について説明がありました。（追突された男性）「病気が原因で意識を失う。病気が原因で事故を起こしてしまったということで話を聞いてきました。追突する直前に意識を失ってしまって、ぶつかってしまったという状況だったみたいです。事故当時は、よそ見を運転していたりだとか、携帯電話を落としてしまって、取ろうとしてぶつかってしまったと言っていた。でも、それも病気のせいで、ちょっと意識が、記憶が曖昧になっていて、そういうこと言ってしまったというふうなことは言っていました」警察からは「意識を失った状態での事故」だったとの説明があったといいます。捜査関係者によりますと、男性警部は、この事故以前にも勤務中に気を失う事案が確認され、「異常なし」と診断されていましたが、事故後の検査では「てんかん」と診断されたということです。（追突された男性）「事件前は知らなかったみたいです。本人も、上司も、みんな知らなかったみたいです。元々なんか違う病気があったみたいなんですけど、それは意識を失ったりとかもないですし、もう病気もかなりいい状態で、仕事に支障はないというふうなことで診断されたみたいではあるんですけど」事故から10か月たちましたが、被害者の男性は今も首に痛みがあると話します。ようやく捜査が進んだことについては…。（追突された男性）「事故から約10か月して、やっと原因を教えてもらったんですけども、毎月、一応連絡はいただいてたんですよね。けど、連絡くるたびに進展もない状態だったので、正直そのままなかったことにされるというか、隠ぺいされるかなと思ったんですけれど、一応ちゃんと調査続けてってくれて、こうしてね、原因も伝えてくれたので、そこはちょっと安心っていうか、良かったかなとは思います」県警は、書類送検された男性警部について、「調査結果に基づいて厳正に対処していく」とコメントしています。