¶üÏ©¼¾¸¶¹ñÎ©¸ø±à¤Î¶á¤¯¤Ç²Ð»ö¡¡Æ»ÅìÆ»¤½¤Ð¤Ç¸Ï¤ìÁð¤¬Ç³¤¨¤ë¡¡Áö¹ÔÃæ¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤«¤éÃ¦Íî¤·¤¿¥¿¥¤¥ä¤¬È¯²Ð¤«¡¡¤±¤¬¿Í¤Ê¤·

ËÌ³¤Æ»¡¦¶üÏ©»Ô¤Î¶üÏ©¼¾¸¶¹ñÎ©¸ø±à¼þÊÕ¤Ç21Æü¡¢¸Ï¤ìÁð¤¬Ç³¤¨¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¼þÊÕ¤Ï°ì»þÁûÁ³¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ»Åì¼«Æ°¼ÖÆ»¡¦¶üÏ©À¾¥¤¥ó¥¿¡¼ÉÕ¶á¤Î¶üÏ©¼¾¸¶¼þÊÕ¤Î¸¶Ìî¤Ç¤¹¡£
21ÆüÀµ¸á¤´¤í¡¢¡Ö¼Ö¤Î¥¿¥¤¥ä¤¬³°¤ì¤ÆÇ³¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢Áð¤ËÇ³¤¨°Ü¤ê¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤Èºî¶È°÷¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Áö¹ÔÃæ¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤Îº¸Á°ÎØ¤Î¥¿¥¤¥ä¤¬Ã¦Íî¤·¤Æ²¿¤é¤«¤ÎÍýÍ³¤Ç²Ð¤¬ÅÀ¤¡¢¼þÊÕ¤Î¸Ï¤ìÁð¤Ê¤É¤ËÇ³¤¨¹¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
²Ð¤ÏÄÌÊó¤«¤éÌó1»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¤Û¤Ü¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¡¢¤±¤¬¤ò¤·¤¿¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£