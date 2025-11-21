Ý¯ºä46¾¾ÅÄÎ¤Æà1st¼Ì¿¿½¸¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡õ4¼ïÎà¤ÎÉ½»æ¤¬°ìµó²ò¶Ø
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
Ý¯ºä46¡¦¾¾ÅÄÎ¤Æà¤Î1st¼Ì¿¿½¸¡Ê2026Ç¯1·î20ÆüÈ¯Çä¡Ë¤è¤ê¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤È4¼ïÎà¤ÎÉ½»æ¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ø¤Þ¤Ä¤ê¤Î»þ´Ö¡Ù
¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢¡Ø¤Þ¤Ä¤ê¤Î»þ´Ö¡Ù¤Ë·èÄê¡£
¾¾ÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÉ½»æ¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤Æ¤ß¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¤·¤Ã¤¯¤ê¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡Ö¤Þ¤Ä¤ê¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Æþ¤Ã¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁª¤ó¤ÀÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬Æüº¢¤«¤é¿Æ¤·¤ß¤ò¹þ¤á¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¡Ö¤Þ¤Ä¤ê¤Á¤ã¤ó¡×¤È¤¤¤¦°¦¾Î¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥«¥Ðー4¼ï¤Î¾Ò²ð¡ÊÁ´²èÁü¤¢¤ê¡Ë
¥«¥Ðー¤Ï¡¢ÄÌ¾ïÈÇ¡¦Sony Music Shop¸ÂÄêÈÇ¡¦µª°ËÔ¢²°½ñÅ¹¸ÂÄêÈÇ¡¦@Loppi¡¦HMV¸ÂÄêÈÇ¤ÎÁ´4¼ïÎà¡£
¢£ÄÌ¾ïÈÇ¡Ê¥á¥¤¥ó¼Ì¿¿¡Ë
¥ªー¥¯¥é¥ó¥É¤Î³¹Ãæ¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤ËºÂ¤ê¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç¤³¤Á¤é¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¾¾ÅÄ¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É26ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡£°¦¤é¤·¤µ¤ÎÃæ¤Ë¤Ë¤¸¤à¡È¤ª»Ð¤µ¤ó¤é¤·¤µ¡É¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê°ìËç¡£
¢£Sony Music Shop¸ÂÄêÈÇ
Ï©ÃÏ¤Ëºé¤¯²Ö¤Î¤½¤Ð¤Ç¤Î°ìËç¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤¿¤·¤Ï¤¤Ã¤È¤³¤ÎÉ½¾ð¤«¤Ê¡×――¤½¤ó¤Ê¡È¤Þ¤Ä¤ê¥¹¥Þ¥¤¥ë¡É ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ëÉ½»æ¥«¥Ã¥È¡£
¢£µª°ËÔ¢²°½ñÅ¹¸ÂÄêÈÇ
¥ªー¥¯¥é¥ó¥É¤Î¥ì¥È¥í¤Ê¥È¥é¥à¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡£¸å¤í¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥·ー¥ó¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥ëー¤Î¥Üー¥Àー¥Ë¥Ã¥È¤Ï¡¢¾¾ÅÄ¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î°ìÃå¡£
¢£@Loppi¡¦HMV¸ÂÄêÈÇ
»£±Æ½éÆü¤Ë¥Óー¥Á¤Ë¤Æ¡£¸å¤í¤«¤éÍ¼ÍÛ¤¬º¹¤·¹þ¤ß¡¢½À¤é¤«¤Ê¸÷¤¬Êñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤É¤³¤«Ñ³¤²¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¡¢¡È½éÆü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡É¤Î½é¡¹¤·¤µ¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ê°ìËç¡£
PHOTO BY ËÌ±ºÆØ»Ò
¢£½ñÀÒ¾ðÊó
2026.01.20 ON SALE
¾¾ÅÄÎ¤Æà1st¼Ì¿¿½¸¡Ø¤Þ¤Ä¤ê¤Î»þ´Ö¡Ù
