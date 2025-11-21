森崎ウィン×向井康二、W主演映画『（LOVE SONG）』400日の軌跡を凝縮したSP映像公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

森崎ウィンと向井康二（Snow Man）がW主演を務める映画『（LOVE SONG）』（公開中）より、タイでの撮影から、怒涛の宣伝稼働まで、ふたりが作品と向き合い続けた“400日にわたる濃密な時間を2分に凝縮したダイジェスト映像「Journey of『（LOVE SONG）』」が公開となった。

※メイン写真：バンコクプレミアの様子

■「初対面のときから“はじめまして”感がない、不思議な出会いでした」（森崎ウィン）

2024年9月、タイにて3週間に及ぶロケを敢行。向井が「とても愛に溢れている現場でした」と語るとおり、チャンプ・ウィーラチット・トンジラー監督をはじめとするタイのスタッフたちと紡いだ時間は、いつも笑いが絶えない温かな空気に満ちていた。チャンプ監督も「言葉が通じなくても、撮影を通して目を見れば気持ちがわかるようになって、すごく楽しかった」と回想する。

タイに続き、日本での撮影も無事終えて、宣伝期間に入ってからも、森崎は舞台出演や自身のライブツアーと併行し、向井もSnow Manとしてのトップアイドルの過密スケジュールの中で東京とバンコクを何度も往復。そんなふたりが歩んだ“400日の軌跡”が濃密に焼き付けられた本映像では、数々の登壇イベントでのふたりの様子を振り返っていく。

2025年夏から本格化した膨大な数のメディア取材を経て、9月24日に初お披露目となるジャパンプレミアを開催。W主演のふたりに加えて、及川光博、藤原大祐、齊藤京子、逢見亮太、そしてチャンプ監督も来日して登壇し、華やかなステージとなった。初共演にもかかわらず、森崎は「初対面のときから“はじめまして”感がない、不思議な出会いでした」と振り返り、向井も「フィーリングが合う。相手役がウィンくんで良かったと心から思っています」と相思相愛っぷりを披露。撮影現場で全力を尽くすふたりの姿を思い返した及川が「涙が出ました！」と称賛したエピソードも記憶に残る。

■「（タイ人の）母も喜んでいます。夢が叶っていると実感しました。僕の代表作です」（向井康二）

10月22日には、撮影の地にてバンコクプレミアを開催。森崎と向井は多忙の合間を縫ってバンコクに飛び、タイ人キャストたちと久しぶりの再会を果たした。大勢のマスコミと満席の観客を前に、向井は「小さい頃からタイのドラマや映画を観てきたので、（タイ人の）母も喜んでいます。夢が叶っていると実感しました。僕の代表作です」と感無量の面持ちで語った。

10月31日についに全国公開を迎え、11月2日には公開記念舞台挨拶を開催。及川光博や藤原大祐、齊藤京子とともに登壇したふたり。森崎が「（向井とは）パートナーなので、本当にすごく救われます」と肩を寄せ合いながら語れば、向井も「わかる！」と深く頷く。観客へ向かって話す森崎の手を、向井がそっと繋ぐと、森崎は「ドキドキするから」と照れ笑い。すると向井は「手を繋いでほしいのかなって…」とすかさず返すなど、すっかり自然体の“仲睦まじさ”がそのままステージに溢れた。

さらに、11月11日の大ヒット御礼舞台挨拶では、ジャパンプレミアで森崎が「『（LOVE SONG）』のカッコ＝未完成（の意味）が、皆さんの元に届いてようやく完成できると思っています」と語ったことにちなみ、ステージ上の『（LOVE SONG）』の看板からカッコをふたりの手で外し、“未完成→完成”へとアップデートする演出も実施。森崎が「映画『（LOVE SONG）』を、最後まで、ずっと末永く愛してください」と語り、向井も「この愛がいろいろな人に広がっていくと思います。たくさんの方に観ていただけたらうれしいです」と感謝の言葉を重ねた。

締め括りは、観客を笑いと涙と“幸せオーラ”で包み込んだ、ソウタとカイの胸キュン名場面の数々。そして「恋する2人に恋をする」のキャッチコピー。ふたりが駆け抜けた“400日の軌跡”が凝縮された「Journey of『（LOVE SONG）』」とともに、これからもソウタとカイの“両片想い”の物語は、末永く、深く、愛されることだろう。

■映画情報

『（LOVE SONG）』

絶賛上映中

出演：森崎ウィン 向井康二（Snow Man）

ミーン・ピーラウィット・アッタチットサターポーン 藤原大祐 齊藤京子

ファースト・チャローンラット・ノープサムローン ミュージック・プレーワー・スタムポン 逢見亮太

夏目透羽 水橋研二 宮本裕子 ／ 筒井真理子 ／ 及川光博

監督・脚本：チャンプ・ウィーラチット・トンジラー

脚本：吉野主 阿久根知昭

主題歌：Omoinotake「Gravity」

制作幹事・配給：KADOKAWA

(C)2025『（LOVE SONG）』製作委員会

