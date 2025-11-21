Í¿ÂôÍã»á¡¡¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é2²¯±ß¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯³ô¤ÇµÞÍî¤ÇÂçÂ»¼º¡¡¡ÖÌµ»üÈá¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤«¤Ä¤Æ¡ÈÉÃÂ®¤Ç1²¯²Ô¤°ÃË¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Á¡¢¸½ºß¤Ï¥¿¥¤¤Ë°Ü½»Ãæ¤Î¼Â¶È²È¡¦Í¿ÂôÍã»á¡Ê43¡Ë¤¬21Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£³ô¼è°ú¤Ç¤ÎÂ»¼º¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢¥¿¥¤µÚ¤ÓÆüËÜ¤Çº§³èÃæ¤ÎÍ¿Âô»á¡£¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤µ¤ó¡£Ìµ»üÈá¤Ç¤¹¤Í¡£Î¹Èñ²Ô¤°¤É¤³¤í¤«¥Þ¥¤¥Ê¥¹2000Ëü¤Ç¤¹¡£ºòÆü¤Î´ó¤êÉÕ¤¤Î¶¯¤µ¸«¤Æ¥Õ¥é¥¤¥ÈÁ°¤ËÄÉ·â¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢µÞÍî¤¹¤ë¥°¥é¥Õ¤Î²èÁü¤òÅê¹Æ¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤·¤«¤·¡¢º§³è¤òµÇ°¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤¢¤ê¤Î¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÊüÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤è¤Ê¤é2²¯±ß¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Í¿Âô»á¤Ï20Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤Î³ô¤ò¤µ¤é¤Ë1²¯±ß¡Ê5,100³ô¡ËÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£·×Ìó2²¯±ß¡Ê10,400³ô¡Ë¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£