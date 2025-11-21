2025年11月19日、香港メディア・香港01は、北京市に住む男性が購入したアップルのiPhone 16 Pro Maxが充電中に発火したと報じた。

記事によると、黒竜江省牡丹江市に住む男性が今年1月にネット通販の公式旗艦店でiPhone 16 Pro Maxを約8900元（約19万7000円）で購入した。8月27日の朝、焦げ臭さで目を覚ました男性は、充電中のスマホの底部から煙が立ち上っているのを発見。充電口と接続されていたデータケーブルに明らかな焼け跡があるのを確認した。

男性は直ちにアップルの公式カスタマーサービスに連絡し、指示に従って9月7日にスマホを上海市の検査センターへ送ったものの、その後しばらく音沙汰がなかった。10月26日になってようやくアップルから返答があったが、担当者は「製品の品質問題ではない」と説明し、人為的な原因にも言及しないまま、発火の具体的な原因を明示することもなかった。また、書面による検査報告も提供されなかったという。



アップルから明確な回答が得られなかった男性は、販売プラットフォームに助けを求める。プラットフォームは検査のために実物を送付するよう求め、男性はアップルから直接検査地点へスマホを転送した。するとプラットフォームは「自社で検査できない。アップルの結論に従うしかない」と回答してきたため、男性は困惑した。



現時点で男性のスマホは起動できるものの、充電口が使えないため充電できないという。ネットユーザーからは充電ケーブルが純正品ではなかったのではないかとの意見が寄せられたものの、男性はこれを否定。アップルの検査にもケーブルを一緒に出しており、その際に非純正品との指摘がなかったことも含めて、ケーブルが純正品だったと主張している。

男性は「アップルに賠償を求めているわけではなく、明確な原因の説明と合理的な解決策を望んでいるのだが、現状の対応に大きな失望を感じている」と語り、アップル中国本社の消費者ホットラインにこの問題を報告し、適切な対応を求めていることを明かした。（編集・翻訳/川尻）