SixTONESジェシー×霜降りせいやダブルMC旅バラエティ番組『あなたの神知識教えてください』放送決定

SixTONESのジェシーと霜降り明星のせいやがダブルMCを務める番組『あなたの神知識教えてください』が、11月29日12時45分からテレ東にて放送されることが決定した。

■プライベートでも大の仲良し！

この番組は、人にドヤ顔で言いたくなるとっておきの“神知識”を、日本全国へ聞きに行く旅バラエティ。プライベートでも大の仲良しだというSixTONESのジェシーと霜降り明星のせいやが、初のスタジオダブルMCを務める。

今回は総人口の1割が研究者だと言われる最先端の街、茨城県つくば市に青山テルマが出動。そして、小学生の学力が日本一高いと言われる秋田県東成瀬村へ柳沢慎吾が神知識を漁りに行く。

「茨城県つくば市にはロボット専用の道路がある!?」「北海道と沖縄では体重が変わる!?」「秋田県東成瀬村は小田原市から遠隔操作で日本一のダムを作っている!?」「ミカンは温めると甘くなる!?」などの神知識にスタジオは騒然。楽しく笑ってちょっとドヤれる知識が身につく新感覚の番組となっている。

■総人口の1割が研究者！ 未来都市・茨城県つくば市

都心から「つくばエクスプレス」で45分。人口増加率全国1位、160を超える研究所が集まる最先端都市・つくば市。総人口のうち、およそ1割が研究者と言われる“知の宝庫”で、青山テルマが神知識を大捜索。

街では自動で荷物を運ぶロボットが走り、碁盤の目状の道路や自転車専用道路が整備されるなど、未来都市ならではの驚きが続々。

さらに、2,000人同時の「だるまさんが転んだ」でギネス世界記録に認定された学校、155万枚の航空写真を保管する国土地理院、日本最高峰の研究施設・産業総合研究所など、つくばならではの専門家しか知らない神知識が続々登場。

青山テルマが研究者、職人、地元の方々に聞き込みまくり、意外な生活知識から最新テクノロジーの裏側まで、つくば市の知られざる魅力と神知識の宝庫に迫る。

■小学生の学力が日本一高いと言われる秋田県東成瀬村

人口およそ2,200人、面積の9割以上が森という小さな村なのに、小学生の全国学力テストは日本一クラス。「ハーバード大学にいちばん近い村」とも言われるほどだ。しかし、なぜこの村の子どもたちはそんなに勉強ができるのか？

そこには意外な神知識が隠れているはず。毎夏の「仙人修行」、400キロ離れた小田原から重機を遠隔操作する日本一の巨大ダム建設、環境省も認めた日本一美しい星空。村のあちこちには、思わず人に話したくなる神知識が満載。柳沢慎吾が、東成瀬村の“学力日本一の秘密”に迫りながら神知識も豊富に聞き込む。

■番組情報

テレビ東京『あなたの神知識教えてください』

11/29（土）12:45～14:15

※TVer、テレ東HP（ネットもテレ東）、Leminoにて見逃し配信

※U-NEXTにて見放題配信

MC：ジェシー（SixTONES）、せいや（霜降り明星）

VTR出演：柳沢慎吾、青山テルマ

ナレーター：服部半蔵門

