¡¡21Æü¸á¸å2»þ5Ê¬¤´¤í¡¢JRÌ¾¸Å²°±Ø¡ÊÌ¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶è¡Ë¤ÎÃæ±û¥³¥ó¥³¡¼¥¹¤ÇÅ·°æ¥Ñ¥Í¥ë¤Ê¤É¤¬Íî²¼¤·¡¢±Ø¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿50¡Á60Âå¤°¤é¤¤¤ÎÃËÀ¤¬Æ¬¤òÉé½ý¤·¤¿¡£½Ð·ì¤·¤¿¤¬¼«ÎÏ¤ÇµßµÞ¼Ö¤Ë¾è¤ê¡¢·Ú½ý¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£JRÅì³¤¤äÃæÂ¼½ð¤¬¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤ÈÍî²¼¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡JRÅì³¤¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ñ¥Í¥ë¤Ï½Å¤µÌó30¥¥í¡¢Ä¹¤µ3.9¥á¡¼¥È¥ë¤ÎL»ú·Á¤Ç¡¢¹â¤µÌó3.2¥á¡¼¥È¥ë¤«¤éÍî¤Á¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥Ñ¥Í¥ë¤¬Íî²¼¤·¤¿¼þÊÕ¤Ë¤Ïµ¬À©Àþ¤¬Ä¥¤é¤ì¡¢±Ø°÷¤é¤¬¡ÖÎ©¤Á»ß¤Þ¤é¤º¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£Ì¾¸Å²°»Ô¤ÎÃæ³Ø3Ç¯¤Î½÷»ÒÀ¸ÅÌ¡Ê15¡Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬»ö¸Î¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤È»×¤¦¤ÈÉÝ¤¤¡£´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¿Í¤¬¿´ÇÛ¡×¤ÈÉÔ°Â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£