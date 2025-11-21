細田佳央太×ムロツヨシW主演『雪煙チェイス』追加キャストに前田公輝、武田玲奈、中山優馬ら
2026年1月2・3日各22時に放送される細田佳央太とムロツヨシがダブル主演する東野圭吾スペシャルドラマ『雪煙チェイス』（NHK総合・BSプレミアム4K）より、追加キャストとして前田公輝、武田玲奈、中山優馬、小林涼子、高田夏帆、吉田健悟が出演することが発表された。さらに音楽は、映画『正体』で第48回日本アカデミー賞優秀音楽賞を受賞した大間々昂に決定。併せて、登場人物のふん装写真、場面写真も先行公開された。
【写真】『雪煙チェイス』細田佳央太、ムロツヨシ、仲間由紀恵らのふん装ビジュアル
殺人の容疑をかけられた大学生が“アリバイの証人”を探すために向かったのは日本最大級のスキー場。それを追うのは、容疑者の極秘捜査を任された所轄の刑事。本作は、大学生VS所轄の刑事VS警視庁本部の予測不能な物語だ。細田、ムロツヨシのほか、仲間由紀恵、醍醐虎汰朗、恒松祐里が出演する。
このたび、チェイスの舞台となる「里沢温泉」パートの出演者が発表された。
前田公輝が演じるのは、元スノーボード選手という経歴を持つ、里沢温泉スキー場のパトロール隊員・根津昇平、根津の友人で元スノーボード選手の瀬利千晶を武田玲奈が演じる。
中山優馬は、バックカントリーツアーのガイドで、お食事処きなしのおかみ・由希子（仲間）の甥・高野誠也を演じる。中山のNHKドラマ出演はドラマ『バッテリー』（2008）以来17年ぶり。
小林涼子が演じるのは、老舗旅館を経営する成宮家の長女・成宮葉月。葉月の妹で千晶（武田）のスノーボードのライバルであり親友である成宮莉央を高田夏帆が演じる。吉田健悟は里沢温泉スキー場のパトロール隊員・根津（前田）の後輩・長岡慎太役を務める。
音楽は、大間々昂が担当。広大な雪山の中で繰り広げられる予測不能なチェイス、そしてそこで交差するさまざまな人々の思い…ドラマの世界を音楽で盛り上げる。
大間々は「音楽を担当させて頂きます、大間々昂です。スノーボードの爽快感、雪国の壮大な自然をイメージしながら、スリリングでありながらどこか愛おしく、温かいストーリーに音楽で寄り添えたらと思いながら作曲させて頂きました。それぞれの登場人物の視点、思いが交差する中で繰り広げられるひと味違ったサスペンスを是非お楽しみください」とコメントしている。
チェイスの舞台となる里沢温泉パートは、長野県の野沢温泉村を中心に今年の2月〜3月にかけ、広大な雪山で行われたロケ撮影が行われた。このたび、野沢温泉村で撮影した各登場人物のふん装写真と場面写真も公開された。
東野圭吾スペシャルドラマ『雪煙チェイス』は、NHK総合・BSプレミアム4Kにて2026年1月2・3日各22時、2夜連続放送。
追加キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■前田公輝
パトロール隊の一員として、長年千晶に不器用な想いを抱く根津昇平を演じました。スキー練習を重ねさせていただきながら、皆さんとの食事や野沢での時間を通して多くの思い出がありました。吹雪の中を徒歩で雪山を登るなど、雪国ならではの撮影が作品の温かさをより深めてくれました。白銀の世界で描かれる、誠実な逃亡劇をぜひご覧ください。
■武田玲奈
今回東野圭吾さんの雪山シリーズに参加出来たこと、とても嬉しく光栄に思います。スノーボーダーの役ということで雪山での撮影でしたが、最高でした。初めてパウダースノーを味わいました。スキー、スノーボードの爽快感、東野さんの雪山ミステリーの世界を存分に味わって欲しいです。
■中山優馬
高野誠也役を演じました中山優馬です。この度は、東野圭吾さんのベストセラー小説に参加できて光栄に思います。
バックカントリーツアーのガイド役で、人生初のスキー経験でした。雪山の斜面を滑るスキーではなく、雪道を歩きながらガイドをする、しかも、ガイド役なので、雪山に慣れた感じでなくてはならないのですが、教えてくださった先生や、周りの方の雰囲気もあり、楽しく演じることができました。
雪山の撮影では、晴れていたかと思うと雨が降り、雪に変わり、また晴れたりと一日で天候の変化があったりと大変な撮影でしたが、キャスト・スタッフさんが一丸となって撮影を行っていたので、素敵な作品になること間違いなしです。
■小林涼子
成宮葉月役を演じさせていただきました、小林涼子です。この度は東野圭吾さんの作品、そして以前ご一緒した一色監督の現場に再び参加でき、大変うれしく、同時に身の引き締まる思いでした。
雪山という過酷で美しい舞台での撮影では、スノーボードにも人生で初めて挑戦しました。短い時間ではありましたが、極寒の中で温泉街の温かさにも助けられ、とても貴重な経験となりました。原作ファンの皆さまにも温かく見守っていただき、楽しんでいただけましたら幸いです。
■高田夏帆
成宮莉央を演じさせて頂きました高田夏帆です。
長野県の野沢温泉に行き、泊まり込みで撮影した日々があります。おやきを食べたり天然温泉に浸かったりお土産で野沢菜を買ったり、雪のある街と冬が大好きになって帰ってきました。また絶対行きたい。そして撮影はとにかく寒かった。大自然を相手に粘りました。壮大で迫力のあるシーンが沢山あるはず。
東野圭吾さんの雪山シリーズ、一員になれて感無量です。小説を読んだ事ある人読んだ事ない人、全員が楽しんで頂けると思います。お楽しみに。
■吉田健悟
長岡慎太を演じます、吉田健悟です。
極寒の撮影でしたがチームは非常に温かく、何よりクリエイティブな現場でとても心地よかったです。「空気感」を本当に大事にしているなと。厳しく美しく儚い、まるで雪そのものの様な作品に思えます。どんな世界になっているのか私自身も楽しみです。
