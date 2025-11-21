吉岡秀隆が金田一耕助を演じるNHKドラマ『悪魔の手毬唄』、26年3月以降に放送
NHK版金田一耕助シリーズ第5弾となる『悪魔の手毬唄』が、NHK BSプレミアム4K／NHK BSにて2026年3月以降に放送されることが決定した。金田一耕助役を吉岡秀隆が演じる。
【写真】『悪魔が来りて笛を吹く』（2018年）から金田一耕助役を務める吉岡秀隆
これまで何度も映像化されてきた横溝正史の人気小説『悪魔の手毬唄』を、90分×前後編でドラマ化。
今作は、『獄門島』（2016年）、『悪魔が来りて笛を吹く』（2018年）、『八つ墓村』（2019年）、『犬神家の一族』（2023年）に続くNHK版金田一耕助シリーズ第5弾となる。
名探偵・金田一耕助を演じるのは、『悪魔が来りて笛を吹く』より連続しての登板となる吉岡秀隆。脚本はアニメ『進撃の巨人』シリーズ、ドラマ『岸辺露伴は動かない』『犬神家の一族』などを手掛けた小林靖子。本作では、映画テイストあふれる大作ドラマが繰り広げられる。
岡山を訪れた金田一耕助は、鬼首村の温泉宿「亀の湯」に滞在する。村では23年前に殺人事件がおきていたのだ。そんなとき、村出身の人気歌手が里帰りし、村はその歓迎ムードに染まる。しかし、その直後から、幼なじみの若い女性たちが次々と殺されてゆく。遺体には不気味な装飾が施され、それは村に伝わる古い手毬唄の歌詞になぞらえられていた。過去の因縁、隠された血縁関係、そして復讐心が絡む中、金田一は真相に迫っていく。
NHK版金田一耕助シリーズ第5弾『悪魔の手毬唄』は、NHK BSプレミアム4K／NHK BSにて2026年3月以降放送。
