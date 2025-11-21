日本初の女性首相は高市早苗氏では無かった！？今こそ見たい映画『総理の夫』がおもしろい（雑学言宇蔵のエンタメ雑学）
画像はYouTubeチャンネル「東映映画チャンネル」より
どうも！
エンタメ雑学を見たい、聞きたい、言いたい男、雑学言宇蔵です。
2025年10月21日に、自民党の高市早苗総裁が衆参両院の首相指名選挙で第104代首相に選出され話題になりましたね。
女性の首相就任は憲政史上初めてという事なのですが…
エンタメ大好き人間の筆者としては、日本初の女性首相は高市さんでは無いですよ！とむちゃくちゃな事を今回はお伝えしたいと思います。
その理由は…この映画を見て欲しいからです！
その名も、『総理の夫』！
2021年9月23日に公開されたこの作品は、ベストセラー作家・原田マハさんの小説『総理の夫 First Gentleman』が映画化された作品で、監督は河合勇人さん、そして中谷美紀さんと田中圭が夫婦役として共演されています。
田中圭さん演じる鳥類学者・相馬日和の妻・相馬凛子が日本初の総理大臣になった事で、夫婦が様々なトラブルに巻き込まれるパニックコメディ映画となっています。
つまり、日本初の女性首相は中谷美紀さんなのです！！
●映画『総理の夫』予告🕊【大ヒット上映中】
というのは冗談ですが、この作品は様々なifをうまく取り込んで一つのエンターテインメントとしてまとめ上げており、とっても楽しい邦画に仕上がっているので是非オススメしたいなと思っています。
監督の河合勇人さんの見事な手腕に拍手ですね！
（筆者的には河合勇人さんの作品では他にも映画『俺物語!!』も面白かったのでこちらも是非見て欲しい作品となっています。）
ちなみにこの映画にまつわる雑学としてもう一つお伝えすると、この映画『総理の夫』は、なんとテレビ朝日の人気アニメ『クレヨンしんちゃん』とコラボした事もあるんです。
“総理の夫だゾ”というエピソードで、しんのすけが林の中で相馬夫婦と遭遇するという内容で中谷美紀さん田中圭さんがそれぞれ声優を務めました。
というわけでNicheee!はこれからも、中谷美紀さんも高市早苗さんも勝手に応援していきたいと思います！
それではお達者で！また！
（Written by 雑学言宇蔵）
