FCNTは、11月19日より、Belongの提供するスマートフォン買取サービス「にこスマ買取」との連携を開始した。

FCNTが運営する会員サービス「La Member’s（ラ・メンバーズ）」の会員は、La Member’sアプリから「にこスマ買取」にアクセスし、スマートフォンを売却できる。La Member'sアプリはFCNT製スマートフォンであるarrowsシリーズやらくらくスマートフォンで利用できる。

FCNTは今後、「La Member’s」サイト内での期間限定キャンペーンやポイント還元施策など、会員特典を拡充したサービスを予定している。

「にこスマ買取」は、Belongが運営する中古スマートフォン・タブレットなどのWeb完結型の買取サービス。

売却までの流れ

1. 申し込み

La Member’sの買取専用ページにある「買取を申し込む」ボタンから、買取価格を確認・申し込み。

2. デバイス見積り

デバイスの状態に関するいくつかの質問に答えると、買取金額を知ることができる。

3. 本人確認とデバイスの発送

Web上で本人確認をした後、買取を希望するデバイスを発送する。

4. デバイスの査定・支払い

発送したデバイスが最終確認されると、指定する銀行口座に提示された金額が送金される。