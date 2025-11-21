◇WBC世界バンタム級王座決定戦 同級1位・那須川天心（帝拳）＜12回戦＞同級2位・井上拓真（大橋）（2025年11月24日 トヨタアリーナ東京）

WBC世界バンタム級王座決定戦を含む興行の会見が21日、都内のホテルで行われ、キックボクシング42戦無敗の“神童”で、ボクシングデビューから7戦全勝のWBC世界バンタム級1位の那須川天心（27＝帝拳）と前WBA王者で同級2位の井上拓真（29＝大橋）らが出席した。

転向8戦目で初の世界挑戦となる那須川はこの日も自然体。両腕を上げて伸びをすると「本当によどみなく、いつ何が起こってもいいような状況。やるべきことは全てやってきた。後はしっかり勝つだけ」とガッツポーズした。

この日も計量2日前とは思えないほど那須川は冗舌。「まだ全然動ける。今回はケアやマッサージ1回もやってない。自分で軸や、バランスを整えるってことだけやってきた」と日頃の食事や、体のメンテナンス法を見直したことで絶好調をアピール。「心も気持ちも体も全て整った。“心気体”が集まったら技になる。次元を超えた超次元ボクシングをやってきたい」と宣言した。

スピードの那須川か、総合力の拓真か。ジャッジ泣かせの技術戦が予想される。「ポイントを取ったからと言って逃げ切れると思ってないですし、強い人からベルトを取りたいという、それだけなので。最初から最後までクライマックスのつもり」と気合十分。自身が成長した部分については「これまではカクカクしていたが、丸くなった印象。スタイルや流れの中で丸いボクシングができるようになった」と力説すると「個体と違って水はつかめない。そういう感じ。それこそ幽霊。スーパーゴーストカミカゼアタック食らわせます」とニヤリ。「自分の幽霊を見せる」と珍発言した9月の会見を引用し、この日は人気漫画「ドラゴンボール」に登場する必殺技の披露を予告した。

転向8戦目の自身に対し、過去6度の世界戦を経験する元世界王者の拓真。ただ経験の差については一蹴した。「あってないようなもの。僕だって精神と時の部屋に毎日入っているので、ボクシングの時間的に見たら2年半くらいだが、もう100年くらいやってるつもり」と話した。

拓真とは9月25日に行われた発表会見以来、約2カ月ぶりに再会。ベルトを挟んで隣同士となったこの日も目を合わせることはなかった。「シャイなので」とおどけながら「試合前から今日まで1回も目合わせてない。まあ（前日）計量の時じゃないですか。その時見ればいいでしょ。そこでいろいろ分かると思う。お楽しみにしてください」とニヤリと笑い会場を後にした。