北朝鮮の煽りから仲間を守る。U-17主将の勇敢な行動に称賛の声止まず「メンタルも１人前」「まじかっけぇ」【U-17W杯】
主将が見せた行動に称賛の声が集まっている。
カタールで開催されているU-17ワールドカップ。グループBを首位で突破したU-17日本代表は、ラウンド32で南アフリカに３−０で快勝。ラウンド16では北朝鮮と対戦し、１−１で迎えたPK戦を５−４で制して、2011年大会以来の８強進出を果たした。
命運を分けたPK戦。日本は後攻で、５人目のキッカー浅田大翔がPKスポットに向かう、その時だ。５人目でPKを成功させた北朝鮮の選手が、成功すれば日本の勝利が決まる局面で、プレッシャーをかけるためか浅田に向かって勢いよく近づいた。いち早くそれに気づいたGK村松秀司が、北朝鮮の選手に身体をぶつけてブロック。身を挺して仲間を守り、浅田にボールを託した。
村松のアクションにSNS上では、以下のような声があがっている。
「メンタルも１人前」
「まじかっけぇ」
「すごいよキャプテン」
「頼もしすぎる」
「日本サッカー史上ベストキャプテン候補だろ」
「17歳でこの対応できるのすごいわ」
「これは泣ける」
前半にはPKストップで危機を救ってみせた村松。際立つリーダーシップで若き代表を優勝へと導けるか。日本は準々決勝でオーストリアと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】村松が北朝鮮の煽りから仲間をブロック！
