お笑いコンビ・ハリセンボンの近藤春菜さんは11月20日、自身のInstagramを更新。お笑いタレントの渡辺直美さんとのディズニーショットを公開しました。

【写真】近藤春菜、渡辺直美とのディズニーショット

「たのしさがめちゃくちゃ伝わってくる」

近藤さんは「直美ちゃんとのフロリダ旅のつづき」とつづり、1枚の写真と1本の動画を投稿。渡辺さんと訪れたアメリカ・フロリダのマジック・キングダム・パークでの様子を公開しました。

続けて、「写真もこんなポップな写真で直立不動　カメラマンさんからの指示だった気がする。なんで？入学式じゃん」とつつづっており、お城の前で撮影した2人の記念ショットを披露。楽しそうな雰囲気が伝わる一方で、近藤さんの片手が写っていないことに驚く声も上がっています。

この投稿にファンからは、「楽しそう〜」「これ上海ディズニーで乗りました！最高ですよね」「この数秒だけで、たのしさがめちゃくちゃ伝わってくるのすごいです」「めっちゃ笑った。ありがとう」といった声のほか、「左腕の行方は……」「左手消えてない？」とのコメントが寄せられました。

「プルートに愛され過ぎてる笑」

近藤さんは17日の投稿で、「まとまったお休みをいただき、直美ちゃんと遊びに行きました」とつづり、渡辺さんと訪れたアメリカ・フロリダにあるディズニー・ハリウッド・スタジオでの思い出を公開。コメントでは、「この2人本当に最高ですね」「プルートに愛され過ぎてる笑」「うわすごい楽しいそう」との声が寄せられています。今後の近藤さんの投稿も楽しみですね！
(文:古原 美咲)