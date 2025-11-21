「ぎゃあ痛そう」フワちゃん、プロレスの練習でけが？ 「絶対に折れた！！全関節折れました！！」
タレントでプロレスラーのフワちゃんは11月20日、自身のX（旧Twitter）を更新。練習中の様子を公開しました。
【写真】関節をきめられるフワちゃん
コメントでは「キメられる痛さを経験しとかないと自分が今度間接技をかけた時の加減がわからないからね 頑張れ」「折れ折れ詐欺」「心は折れるなよ」「たぶん折れてないと思うけど、そのくらい追い込めてるのは本物だから誇っていいし、無理しすぎず明日もいきましょう」「でもマジで気をつけてな？？折れてるのに練習続けたら本当にポキっと永久欠番になるで……」「ぎゃあ痛そう」「めっちゃキメられた顔！！良い！」などの声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「マジで気をつけて」フワちゃんは「今日も練習で関節キメられました！！！絶対に折れた！！全関節折れました！！明日も明後日も頑張ります」とつづり、1枚の写真を投稿。リングの上で関節技を決められ、痛そうに顔をゆがめています。“全関節”が折れることはないと思いますが、けがには気を付けてほしいですね。
「ジーンと来てたら」フワちゃんは同ポストを引用し、「コメントで『関節は折れてもメンタルは折れるなよ！！』って書いてあってジーンと来てたらスパムアカウントからでしたわ」と投稿。ファンからは「リプちゃんと読むなんてえらいやん！」「関節よりメンタル優先でいこう」など、励ましのコメントが寄せられています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
