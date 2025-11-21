Netflix（ネットフリックス）は、12月に配信を開始するコンテンツを発表した。

今月は、竹内涼真と町田啓太がW主演を務める人気コミックの実写化映画「10DANCE」や、ジョージ・クルーニーとアダム・サンドラーが共演する「ジェイ・ケリー」、キム・ダミ主演のSFパニック「大洪水」などの注目映画が登場する。

シリーズ作品では、世界的なメガヒット・シリーズがついに完結を迎える「ストレンジャー・シングス 未知の世界 5」や、人気シリーズの最新作「エミリー、パリへ行く: シーズン5」、チョン・ドヨンとキム・ゴウン共演のミステリースリラー「告白の代価」などがラインナップ。

さらに、「あいの里」「ボーイフレンド」に続く新たな恋愛リアリティショー「ラヴ上等」など、多様なジャンルの作品が配信される。

NETFLIX 映画 10DANCE（12月18日独占配信） 竹内涼真、町田啓太がW主演、監督は大友啓史が務め、人気コミックを実写化！ラテンダンスの日本チャンピオン・鈴木信也とスタンダードダンスの日本チャンピオンで世界2位の記録をもつ杉木信也。すべてが正反対の2人のダンサーは、過酷な競技"10ダンス"に挑むため共に教え合うことを決意し、激しくぶつかり合いながら、次第に互いのダンスへの理解を深め、心の距離も近づいていく。 ジェイ・ケリー（12月5日独占配信） ジョージ・クルーニー、アダム・サンドラー共演、ノア・バームバック監督が贈るヒューマンドラマ！映画スターのジェイ・ケリーは、献身的なマネージャーのロンと共に自分と向き合う旅に出る。 ナイブズ・アウト: ウェイク・アップ・デッドマン（12月12日独占配信） ダニエル・クレイグ主演の人気ミステリー最新作！名探偵ブノワ・ブランは、暗い歴史を持つ田舎の教会で起きた事件を調査するため、若い司祭と手を組むことに。 大洪水（12月19日独占配信） キム・ダミ、パク・ヘス共演のSFパニック！大洪水により滅亡の危機に直面した地球。人工知能研究員アンナは息子と共に浸水したマンションでの決死の闘いを繰り広げる。 グッバイ、ジューン: 幸せな人生の終い方（12月24日独占配信） ケイト・ウィンスレットが初監督・主演のヒューマンドラマ！クリスマス直前、母ジューンの病状が悪化し、別れを予感した一家は最期の時間を彩っていく。 トロール2（12月1日独占配信） 人気ファンタジーアクションがシーズン2へ！新たなトロールが壊滅的打撃を与えるなか、ノラ、アンドレアス、そしてクリス少佐は最も危険なミッションに挑む。 マイ・シークレット・サンタ（12月3日独占配信） 注目のロマンティック・コメディ！仕事にもお金にも困ったシングルマザーのテイラーは、高級スキーリゾートのサンタ役として男性に変装して潜入するが…。 NETFLIX シリーズ ストレンジャー・シングス 未知の世界 5（VOL 1: 2025年11月27日独占配信 VOL 2: 2025年12月26日独占配信 フィナーレ: 2026年1月1日独占配信） メガヒット・シリーズがついに完結！ホーキンスの町は封鎖され、エルは再び姿を消す。いたるところに危険が潜むなか、仲間たちは友情と勇気で団結する！VOL 1（第1～4話）は11月27日（木）配信、VOL 2（第5～7話）は12月26日（金）配信、フィナーレ（第8話）は2026年1月1日（木）10時より配信！ エミリー、パリへ行く: シーズン5（12月18日独占配信） 大人気シリーズが待望のシーズン5へ！パリを離れてローマで新たなスタートをしたエミリーを待っていたのは、複雑な仕事と人間関係、そして新たなロマンス!? 終末のワルキューレⅢ（12月10日独占配信） 大人気シリーズのアニメ第3期が配信開始！人類存亡をかけ、神代表と人類代表の一対一＜タイマン＞13番勝負が開幕！王同士の対決、信念の衝突、紡がれていく運命とは!? 告白の代価（12月5日独占配信） チョン・ドヨン、キム・ゴウン共演のミステリースリラー！夫殺害の容疑者となったユンスは、謎の女性モウンから罪を引き受ける代わりに殺人の依頼を打診される。 ローワン・アトキンソンのヒトvsアカチャン（12月11日独占配信） ローワン・アトキンソン主演の人気作続編！ロンドンの豪邸を預かるトレバーの次の強敵は赤ちゃん！クリスマスに大混乱の家守りドタバタ合戦が勃発する！ CASHERO ～ヒーローは現金を持つ～（COMING SOON） ジュノ主演のスーパーヒーローシリーズ！平凡な公務員カン・サンウンは、手持ちの現金額に応じて超能力を使えるようになり、少ない給料という弱点を乗り越えて悪に立ち向かう！ 見捨てられし者の荒野（12月4日独占配信） レナ・ヘディ、ジリアン・アンダーソン共演のヒューマンドラマ！1850年代の米西部。富に恵まれた一家と貧しくも団結して暮らす一家が土地の支配権をめぐって闘争する。 ザ・ビリーバーズ: シーズン2（12月4日独占配信） タイ発のクライムサスペンス！家族のため、寺院経営の闇に入り込み、危険な資金集めに奔走するウィンとゲーム。一方、ディアは新たな人生を始めようとする。 もしも太陽を見なかったなら: パート2（12月11日独占配信） 台湾発のサスペンス・パート2！連続殺人犯ジェンヤオの行動が波紋を広げるなか、ひた隠しにされてきた愛、憎しみ、罪、そして償いが明らかになっていく。 トゥームレイダー: レジェンド・オブ・ララ・クロフト: シーズン2（12月11日独占配信） 人気アニメシリーズのシーズン2！古代アフリカの遺物を追って世界を駆け巡るララ・クロフト。遺物の力で神の座を狙う強敵を前に、世界を救えるのか!? NETFLIX アンスクリプテッド ラヴ上等（12月9日から3週連続独占配信） 「あいの里」「ボーイフレンド」に続く、Netflixが挑む新境地。日本初・ヤンキーの男女が恋と喧嘩に本気でぶつかり合う純愛リアリティショー「ラヴ上等」。誰も見たことのない、予測不能の恋愛ドキュメントが幕を開ける。 白と黒のスプーン ～料理階級戦争～: シーズン2（12月16日独占配信） 大ヒット韓国フードバトルショーがシーズン2へ！新進気鋭の"黒スプーン"料理人たちと名声を持つ"白スプーン"料理人。熾烈な料理対決に勝ち残るのは誰なのか? NETFLIX ドキュメンタリー サイモン・コーウェル: Who's The Next?（12月10日独占配信） 大御所音楽プロデューサーサイモン・コーウェルが新たなボーイバンドを探す姿に密着するドキュメンタリー！夢を抱く才能ある若者たちがスターへの道を切り開く。 ザ・ニューヨーカー: 創刊100周年を迎えて（12月5日独占配信） 創刊100周年を迎えたザ・ニューヨーカー誌の過去、現在、そして未来に迫るドキュメンタリー。今もなお紙媒体で発行され続けられる雑誌の舞台裏を追う。 注目の配信作品 室井慎次 生き続ける者（12月15日見放題独占配信） 大ヒットシリーズ「踊る大捜査線」の人気キャラクター、室井慎次が抱く最後の希望を描く映画2部作の後編。 犯罪都市 PUNISHMENT（12月1日配信） マ・ドンソク主演の人気アクション第4弾！宅配アプリを悪用した麻薬密売事件を追う刑事マ・ソクトの活躍を描く。 Cloud クラウド（12月27日配信） 菅田将暉主演・黒沢清監督が贈るサスペンススリラー。憎悪の連鎖から生まれた集団狂気に狙われる男の恐怖を描く。 身代わり忠臣蔵（12月5日配信） ムロツヨシ主演の時代劇コメディ。吉良上野介が急死し、弟が身代わりとなって幕府を騙す使命に挑む。 プー あくまのくまさん（12月4日配信） 名作児童書を題材にしたホラー。血に飢えたプーとピグレットがクリストファー・ロビンを襲う惨劇を描く。 グッド・パートナー～離婚のお悩み解決します～（12月1日配信） チャン・ナラ、ナム・ジヒョン共演の法廷ヒューマンドラマ。離婚専門のスター弁護士と新人弁護士の活躍を描く。